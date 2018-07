Realizaron operativo de limpieza: Cuestionan que vecinos arrojan basura

En distintos puntos de la ciudad se encaran trabajos de limpieza de la vía pública. Pese a las malas condiciones climáticas, cuadrillas especiales llevaron a cabo la recolección de restos de poda, residuos de gran porte y erradicación de minibasurales.Uno de los operativos tuvo lugar en la esquina de calles Mihura y Gobernador Crespo. En el lugar, Domingo Recalde, vecino de la zona, expresó aque "hace dos meses se realizó una limpieza y estoy muy disconforme porque hoy tuvieron que sacar 10 camionadas. Viene gente de otra cuadra, pero todos del mismo barrio, que arrojan la basura. Y hasta han quemado contenedores".Manifestó que el lugar "es un predio para un futuro polideportivo. Nos prometieron hacer un playoncito para que no se junte tanto basura, pero todavía no se ha concretado"."Somos los vecinos los que tiramos la basura y después protestamos porque la municipalidad no la saca. Incluso hay gente que deja los residuos frente a la casa por no caminar 30 o 40 metros hasta donde está el contenedor", cuestionó.