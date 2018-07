Sin agua y con filtraciones: En escuela de Paraná aun no retomaron las clases

Los alumnos de la Escuela 193, Pedro Giachino, de Barrio El Sol de Paraná están sin clases debido a que el establecimiento educativo carece de agua potable, por la rotura de un caño que además produce filtraciones.Al respecto, el secretario de la institución, Gustavo Sacks, explicó aque ". Nos han prometido que va a llegar la cuadrilla de la Departamental de Escuelas a reparar esto, pero no tenemos novedades".Manifestó que "esto. En la primera semana no obtuvimos respuestas. En la segunda se comunicó la directora para solicitar que vengan. Se comprometieron para el lunes, pero hasta el momento no tenemos una solución"."Por ello, en los turnos mañana y tarde estamos sin clases tras las vacaciones. Toda la comunidad está preocupada por esta situación" que, dijo Sacks.Comentó además que "los padres han estado llamando continuamente. Surgió como propuesta desde la institución. Cada docente preparó una planilla ante esta situación".Finalmente, subrayó que "por la falta de agua. Se sigue dando la comida, pero el trabajo también se ve alterado", completó.