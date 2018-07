Dónde y cómo se podrá ver el "fenómeno astronómico doble" de este viernes

Este viernes se producirá un fenómeno astronómico doble que captará la atención de aficionados y apasionados por este tipo de hechos. En primer lugar, el eclipse total de Luna más largo del siglo XXI teñirá de rojo el satélite de la Tierra, mientras que Marte estará especialmente brillante."Hace 24 años que estoy en el Observatorio y nunca vi un evento astronómico doble, de esta magnitud", afirmó Mariano Peter, de la Asociación Entrerriana de Astronomía, al programadeEn tal sentido, contó que ", que siempre es un fenómeno que despierta interés, pero desde acá no se verá entero, porque, no vamos a ver el proceso de transformación".El otro fenómeno, que coincide el mismo día, es la. Sobre el mismo, Peter explicó que, lo cual en términos astronómicos es espectacular y ocurre cada 17 años. Se podrá ver a Marte de una magnitud que no es habitual, porque es un planeta muy chiquitito".Estas oposiciones "siempre se esperan con ansias para poder sacar fotos y ver rasgos interesantes como los casquetes solares", remarcó.Respecto a la posibilidad de ver estos fenómenos en la capital entrerriana. Peter aclaró que "estamos sujetos a las condiciones climáticas, no son muy auspiciosos los pronósticos del tiempo hasta el sábado, pero puede cambiar a último momento y todavía tenemos un poquito de esperanza de que el viernes se despeje".Para poder apreciar el firmamento y el espectáculo que nos ofrecerá,, aunque el horario de cierre podría extenderse ya que está sujeto a la cantidad de asistes y condiciones climáticas. De 18 a 20 se observará el eclipse y luego la oposición de Marte.Finalmente, Peter se refirió a los últimos hallazgos que se han registrado en el planeta Rojo y aventuró: "Seguramente Marte será la próxima colonia espacial de la Tierra., y habrá una", destacó.