Humedad y llovizna: Cuándo mejorarían las condiciones del tiempo

Precauciones al transitar

Desde el miércoles por la mañana las condiciones del tiempo no son las mejores en gran parte de Entre Ríos. Este jueves amaneció nuevamente con muchísima humedad y llovizna en la capital provincial. Según los pronósticos, las condiciones de inestabilidad, en las que se intercalarán períodos con precipitaciones y mejoramientos temporarios, se mantendrían al menos hasta el sábado, día en el cual la nubosidad empezaría a disminuir durante la tarde.A pesar de ello, las temperaturas mínimas no serán extremadamente bajas, puesto que rondarán los 8 grados, mientras que las máximas se mantendrán cerca de los 15.La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) advierte a quienes circulan por rutas y caminos tomen las medidas de seguridad correspondientes ya que las calzadas se encuentran resbaladizas.Ante la presencia de lloviznas que continúan en gran parte del suelo entrerriano, el organismo a cargo del mantenimiento de los caminos emitió un comunicado de precaución para quienes se dirijan por las distintas vías de comunicación provinciales y nacionales.En relación al reporte de las zonales dependientes de Vialidad se dio a conocer que en el departamento Paraná en la zona de Cerrito, Alcaraz, se presentaron lloviznas copiosas en el transcurso de la mañana del miércoles. En La Paz se presentó la misma situación climática. Además se registraron lloviznas en los departamentos Concordia, Islas del Ibicuy, Uruguay, Villaguay, y Rosario del Tala, entre otros.En ese sentido, se recomienda tener presente que las calzadas se encuentran resbaladizas y se podrían ocasionar accidentes ante excesos de velocidad o distracción. En tanto, los caminos de ripio y brosa permanecen transitables en las conexiones a establecimientos rurales, estancias y vecinos de colonias o aldeas.Entre las medidas de seguridad a tener en cuenta se recomienda usar el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad, mantener la distancia entre vehículos, luces bajas encendidas, no sobrepasar en lugares no permitidos, observar y respetar señalización vertical y horizontal, entre otras.