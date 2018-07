Profesionales de la Salud realizarán un "chaquetazo" por las "dos vidas"

Profesionales de la Salud se reunirán y realizarán un "chaquetazo" para pedir "por las dos vidas". Será este domingo desde el mediodía frente al Hospital San Roque.



Marta Graciela Palma, explicó a Elonce TV que "defendemos la vida de la madre y del niño. Queremos demostrar que la nefasta ley del aborto, que esperemos no se apruebe, también afecta el futuro de la nación. Los profesionales nos vemos involucrados porque se pretende que los médicos hagamos abortos en los hospitales".



Se refirió a la objeción de conciencia y manifestó que "implica una lista discriminativa. Tampoco existe objeción para las instituciones, sanatorios, hospitales y demás. No vamos a tener la libertad de ejercer la profesión para la que nos hemos formado, que tiene como objetivo salvar vidas, defenderla, promocionar la salud, la prevención".



Consideró que "hay un montón de programas que se podrían implementar para ayudar a la mujer embarazada antes que decirle que la única salida es el aborto. Hay programas que estimulan el acceso de la mujer a la salud".



Comentó que "el juramento hipocrático tradicional aún existe y desde 1949 el que se utiliza es el de la Convención de Ginebra, que promueve y defiende las dos vidas, siempre desde la concepción. No es que no se usa más". Elonce.com