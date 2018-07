Consecuencias de la bajante del río: "Mermó un poquito" la salida de pescados

Los peligros por la bajante del río

En 45 días, el río bajó exactamente dos metros en la capital entrerriana, según confirmaron adesde Prefectura. Este miércoles por la mañana se registraba una altura de 1,97 metro, mientras que el 16 de mayo, el día anterior a iniciarse la prolongada bajante, alcanzaba los 3,97 metros.que, "mermó un poquito" la salida de ejemplares."Estaba saliendo mucha cantidad, y ahora mermó un poquito, porque puede afectar un poco la bajante del río, pero no es mucho", comentó a, Juan Ramón Bal, de "Moncholito Ramón", el puesto de pescados ubicado en Bajada Grande, sobre calle Larramendi al final, a mano derecha."Hace más de 25 años que el río no está así, y eso perjudica a los pescadores porque el agua se enfría y hay que andar un poco más, sobre todo de noche, y con el frío...", comentó el puestero Dardi, desde Puerto Sánchez.Mientras que desde Puerto Sánchez, sostuvieron que los ejemplares que están sacando los pescadores, son de "amarillo, moncholo, bagre y algún patí". "Se cortó la salida de sábalo y la boga para los pescadores de malla, pero los de anzuelo están sacando hasta 25 pescados por día", comentó."Con los bancos de arena se pone peligroso para viajar, sobre todo para el que no conoce el río", alertó el pescador de Bajada Grande. Es que según comentó, esta semana se rompieron los dos motores de su lancha, "cayeron a enfermería", y un compañero tuvo que prestarle una "para seguir subsistiendo"."Ahora están pescando en el canal más profundo, y es más complicado porque si llega a soplar viento sur, el pescado va a empezar a no tener fuerza, se enfría el agua, y para los que andan de noche, se torna más peligroso, sobre todo por los raigones, y porque se lleva los espineles", advirtió el puestero de Puerto Sánchez.Sin embargo, desde los dos extremos de la costa coincidieron en que los pescadores, "saben perfectamente dónde tienen que andar"."El pescador artesano conoce el río como la palma de su mano", remarcaron.