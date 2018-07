Finalista de importante concurso de peluquería presentó un osado traje y peinado

Mariana Ardissono, estilista y artista de la ciudad de Paraná, es finalista de uno de los concursos de Peluquería más importantes de Latinoamérica. Viajará a New York para capacitarse por tres días y estará en la final del certamen.En el mes de mayo presentó "Futuristic" su tercera colección. Actualmente Mariana recorre diferentes salones del país mostrando su propuesta y capacitando a sus colegas.Días atrás recibió la noticia de que pasó a la final del Concurso de TIGI Latam "Latin American Photographic Awards 2018" en la categoría #Haircurt. De cientos de participantes Mariana, junto con otro colega argentino, pasó a la final.En el mes de agosto viajará a New York a capacitarse por tres días con los profesionales de TIGI Professional y a la ceremonia de premiación.El concurso consistió en enviar una fotografía de una producción, en este caso, de corte. Fue una producción y puesta en escena llevada a cabo por la artista y estilista Mariana Ardissono junto con profesionales locales.Durante una entrevista en el programade, puso de relieve que "no necesitamos una gran ciudad para poder convertirnos en grandes artistas. El desafío es personal y el trabajo es constante. El resultado se va a dar si sabemos a dónde poner el foco", enfatizó.En ese marco presentó junto a Luciana, la modelo elegida, uno de "los trajes de una colección de vanguardia. Es la parte más jugada y artística", remarcó respecto a Futuristic.