14 años sin Fernanda: "Es un caso que debe resolverse, para saber la verdad"

de la desaparición de Fernanda Isabel Aguirre, el escritor entrerriano Antonio Parera reflexionó: "Los hechos no se producen por arte de magia". Y en ese marco instó a "relacionar los hechos con la dinámica de una estructura social que venía en declive y en el contexto de los secuestros en el que se produjo el"."En 2008, cuatro años después del hecho, en una charla en escuela secundaria sobre introducción historiográfica sobre el libro de Fernanda, una chica se para, toma el libro en la página 47 donde muestra un paisaje con un pastizal, lo levanta y dice `acá Lencina mató a mi mamá´", rememoró. "Al salir de mi estupor, me di cuenta que era la hija Pamela Trepán de Fischer, la primera joven que Lencina asesinó".El 9 de febrero de 1994, en la habitación de un motel de la ruta 18, oculto dentro de una especie de cajón que permanecía cubierto por una base de mampostería y el respectivo colchón, fue hallado en avanzado estado de descomposición el cadáver de María Dolores Domínguez. Su muerte, según pudo comprobarse, se debió a estrangulamiento. Menos de una semana después, el 14 de febrero, en un pajonal de la zona de calles Caputo y Hernandarias, fue encontrado el cuerpo sin vida de Pamela Trepán de Fischer, una joven de 18 años de cuyo paradero nada se sabía desde hacía un mes., remarcó el escritor, al tiempo que apuntó:que producto de la usina social, no trepidó en convertir a la víctima en victimaria"."Lencina era un primario porque anteponía el instinto a la razón, era un psicópata que atacaba a las mujeres y era un territorial porque todo lo que cometió, lo hizo en su territorio", expuso Parera, al tiempo que dejó de lado la hispisteis que giró en torno a la introducción de Fernanda en circuito de red de trata de personas. "Lencina no tenía la logística para meterse en una red de trata porque eso ya es parte del terreno de sofisticación de la prostitución", apuntó.

"Es un caso que debe resolverse, para saber la verdad"

Los hechos

Una reflexión

, siendo que el secuestro y la desaparición no están prescriptos", estableció, al tiempo que comentó: "Desde hace tiempo que pido al Estado provincial, que designe un fiscal especial para este caso, porque el caso lo amerita, porque la sociedad amerita saber la verdad, la verdad que buscaba la mamá".Fernanda fue vista por última vez el 25 de julio de 2004 alrededor de las 16. La adolescente -que en ese entonces tenía 13 años- estuvo con su madre y su hermana en el puesto de flores que tiene su familia frente al cementerio de San Benito. Desde ese lugar fue caminando hacia su casa por calle Laurencena, hasta San Martín. Pero nunca llegó. Su madre, María Inés Cabrol falleció el 11 de mayo de 2010, a los 45 años.Hasta el día de hoy no se ha podido responder el interrogante sobre el paradero de Fernanda. El principal sospechoso del secuestro, Miguel Ángel Lencina, fue detenido días después de la desaparición. El 6 de agosto de ese año apareció misteriosamente ahorcado en la celda de la comisaría quinta de Paraná. Su viuda, Mirta Cháves, fue condenada en 2007 a 17 años de cárcel, acusada de haber participado en el hecho. En 2014, la mujer fue beneficiada con la libertad condicional y 20 meses de reducción de pena."Lencina fue condenado a 22 años de cárcel por la muerte de dos mujeres, estaba en su cuarta salida socio-familiar", rememoró Parera., y fundamentalmente, la de Micaela García, y de paso, el jury de enjuiciamiento al juez Rossi", estimó."La ineptitud de la investigación tanto judicial como policial, se encontró envuelta, al igual que ahora, con un sistema judicial que favorece más a los delincuentes que a los decentes", sentenció.