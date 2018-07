Histórica bajante del río Paraná: Dos barcos encallaron en la zona de La Paz

En 45 días el río bajó exactamente dos metros en la capital entrerriana, según confirmaron adesde Prefectura. Este miércoles por la mañana se registraba, mientras que el 16 de mayo, el día anterior a iniciarse la prolongada bajante alcanzaba los 3,97 metros.El jefe de Prefectura Naval Paraná Cristian González, informó a este medio que "". Esto marca un récord en las últimas décadas, dado que el mínimo anterior se había registrado en 2006 con 1,98 metros.Consultado sobre las complicaciones que esto acarrea, explicó que "en los canales comerciales se está trabajando normalmente. Lo que es la parte deportiva, debemos hacer hincapié en que hay nuevos bancos de arena que antes no existían.".González aclaró que "la toma de agua está abastecida y tiene suficiente caudal, por lo que en ese sentido no habrá problema. Sí podría haber inconvenientes a la salida de los clubes náuticos".Informó además que "Prefectura tiene desplegados dos guardacostas que están haciendo recorridas hasta la ciudad de Esquina, en Corrientes. Hay pasos críticos, como La Paz, donde algunos barcos han quedado varados". Debido a ello los buques "deben cambiar las conformaciones para superar estos lugares. Son maniobras que se hacen en la parte comercial".Confirmó al respecto que ". Uno por fuera del canal, como decimos nosotros, porfiándole al río". Y otro al realizar "maniobras evasivas" de ese barco. No obstante, aclaró que "ambas situaciones ya fueron solucionadas".Y continuó: "Son convoy de bandera paraguaya. Uno de ellos está conformado por nueve barcazas más remolcador, con unos 70 u 80 metros de eslora. El otro es un poco más grande".Para superar los contratiempos "deben hacer más angosto y más largo el convoy para que pueda navegar bien sobre el eje del canal, donde hay una profundidad suficiente", completó.