El Ventilador: Los paranaenses opinan sobre el precio y consumo de la carne

La problemática fue debatida en el programa El Ventilador y mientras se desandaban los diferentes aspectos del consumo y precio de la carne, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los cientos de mensajes que llegaron a Elonce TV:

El asado, el bife de chorizo, la pulpa o las costeletas, son referencias ineludibles de la gastronomía argentina. Pero el aumento en el precio de estos cortes hizo que muchos decidan optar por el pollo, el cerdo o el pescado, que cuestan menos dinero.-"Toda mi familia, incluida yo, para nada hemos dejado de comer todos los domingos carne. No hemos dejado de comer milanesas, estofados, pollos, pescados? En fin, nadie en mi familia ha bajado el consumo. La bondiola y matambre de cerdo son económicas y muy sabrosas".-"Quiero saber por qué aumenta tanto la carne, si hace 3 años que al productor se le paga lo mismo".-"¿Carne? ¿Qué es eso? yo solo conozco pata muslo... Lo único que podés comprar si tenés hijos chicos?"-"Los argentinos nos quejamos hasta del aire, pero para los vicios y para los celulares y plays no escatiman en gastar y no se quejan".-"Años atrás, la soja desplazó a las vacas porque hasta en el desierto sembraron soja, sacrificando vientres. Es lógico que Echeverría hable cómodo, si no hubo medida que no lo beneficie. Distinto es Cerini, al que lo están matando entre liberación de precios de granos para consumo interno, importaciones y los tarifazos".-"Al que cría la vaca, el kilo se lo compran a 40 pesos ¿por qué me llega a mí a 200?".- "Hay gente pobre que no puede comprar para consumir carne, pero andan con celulares de alta gama, para el mundial se compraron televisores 4K, fuman cigarrillos y toman cerveza a lo loco".- "Nosotros somos jubilados que ganamos la mínima. Imposible comer carne tres veces en la semana. Con los remedios, luz, gas... no nos queda para la comida, menos para frutas. Así estamos los jubilados".- "Nosotros tenemos una carnicería y alquilamos. Subió el alquiler y la luz y el kilo de la media res. Los comerciantes también sufrimos todos los aumentos como la gente".- "Es una vergüenza lo que cuesta la carne. Me quedo con el lomo de De Angeli a 80 pesos el kg. Y con el cerdo de Cristina a 40 pesos la pulpa".- "El consumo ha bajado; carnes y comidas aumentan día a día y los trabajadores no llegamos a fin de mes. Parece un país para unos pocos amigos del presidente".- "En mi época de gurí no había freezer sólo la fiambrera bajo un árbol y la carne aguantaba 4 o 5 días bien. Hoy en horas camina sola. ¿Es menos natural? ¿Qué es lo que nos venden?".-"Un kilo de pulpa para milanesa está 180 pesos en promedio y comen bien 4/5 personas ¿Eso es caro?"- "La carne no tendría que valer tanto, por todo lo que les inyectan ¿quién se hace cargo? Que piensen en la gente. No estoy de acuerdo con ese señor que dice que va a aumentar, yo le propongo de no comprar mucho, sólo lo necesario".- "La carne, pollo, verduras, leche? se compran a nada a quienes los trabajan y llegan diez veces al valor de su compra. Algo huele mal?"- "¿Quién se queda con la diferencia de la carne si al productor le pagan 45 pesos?"- "Hace un ratito compré tomate y lechuga a 80 pesos el kilo. No puede seguir aumentando todo, hay un desequilibrio económico en el país y mucha gente está sufriendo".- "Ayer compré un asado para 4, sin ensalada, gasté casi 1000 pesos. El tomate vale hoy 65 pesos, pero lo más indignante me pasó cuando escuché el precio de un rabo, que antes se tiraba. A una mujer le salió 140. Una locura. Vivimos en la costa del río, hay que comer más pescado".-"Me hice vegana a fines de noviembre. Mi familia decía que me iba a hacer mal, que iba a quedar anémica y un montón de cosas más... Decidí hacerme análisis y me salió todo bien... es decir que SI! Se puede vivir sin carne. Felicito a Animal Libre por su trabajo".- "Si vieran lo que se hace en los mataderos, todos serían vegetarianos".- "Soy vegetariana. Estoy más sana, ahorro y ayudo a que los animales vivan y no sufran la tortura y muerte en los mataderos".- "Por qué los productores ganaderos, avícolas y porcinos no eligen día a la semana y venden a la gente en precios considerados antes de importar tanto, si gracias a la gente también ellos tienen y llegan a vender más. Son egoístas".- "La carne es negocio para el productor y el carnicero porque todos andan en camiones y camionetas de alta gama".-"¿El veganismo es una cultura solo alimentaria? ¿o también, por ejemplo, en el vestir?".- "Ya no se puede consumir carne de lo cara que está. Y el pollo también está aumentando".- "Obvio que cambiaron mis hábitos de consumo. Está muy cara la carne".-"¿La chica con el cabello azul sabe que se utilizan conejos para experimentar las distintas tinturas que después se comercializan para que ella se tiña el cabello?".- "Soy ovo-lacto-vegetariana desde hace 3 años, tengo 47. Tomo un complemento vitamínico y mis análisis están perfectos. Amo a los animales".- "Soy compañera de Eliana Freccero en el veganismo. Es mucho mejor esa forma de vida amigable cien por ciento con el medioambiente".- "Echeverría habla desde la billetera, los vegetarianos/veganos hablamos desde la compasión. Estamos hablando de sufrimiento animal, no de economía".- "La pesca está peor? se sacan las presas cada vez más chicas".- "Lo invitaría al señor estanciero que visite la India, y que vea cuantos millones de personas viven sin glifosato y sin matar ni una vaca".- "Con mi familia somos vegetarianos. No consumimos soja, maíz y trigo, por alergias. No consumimos lácteos. Porque no les gusta a mis hijos y esposo. Ser vegetariano es más sano y barato. Hemos incorporado por gusto el pescado de vez en cuando y a mis hijos les doy huevos si consigo de buena calidad, nunca industrializados".