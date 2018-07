Se llevaron a su perrita y quedaron filmados: "La dueña está desesperada"

La señora mayor, que vive en zona de Cura Álvarez y Remedios de Escalada de San Martin de Paraná, sacó a su perrita a la vereda, el martes pasado, como lo hacía todos los días, y "cuando se dio cuenta, ya no la vio más", contó a Elonce TV, Virginia, una vecina de Dominga Vicente más conocida como `Pirucha` Coronel.



"La caniche se fue hacia la esquina, y Pirucha, cuando se dio cuenta ya no la vio más. Está desesperada buscándola", añadió.



A través de cámaras de seguridad pudieron conocer que a la mascota de la mujer se la llevaron una chica y un niño.



"Fue entre las 17 y las 17:30. Se ve en las cámaras de la cuadra cuando un nene de buzo canguro verde la alza y se la lleva; iba con una mujer de buzo rojo. Se fueron por Cura Álvarez en dirección hacia 25 de Mayo", se indicó a Elonce.



Se trata de una caniche micro toy. El animal es viejito y toma medicación.



Allegados a Pirucha Coronel piden "devolverla".



"Quien la juntó porque pensó estaba perdida, que se comunique. Cuando la señora dobló la esquina, ya no la vio, ella vive sobre Remedios de Escalada, es una señora grande que está re mal porque le llevaron su perrito", detallaron.



Por más información comunicarse a los teléfonos 156 337234 ó 155 107147. Elonce.com.