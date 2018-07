Comenzó la venta de abonos para alentar a Patronato en la Superliga

De cara a lo que será la próxima Superliga, Patronato comenzó este lunes la venta de abonos. Se comercializarán hasta que inicie el campeonato, el 10 de agosto.



Jimena Gaitán, responsable de prensa del club, informó a Elonce TV que "el primer día fue muy bueno, tenemos precios súper accesibles para lo que será la nueva temporada. Atendemos de lunes a viernes de 10 a 13 y de 17 a 20; sábados de 9 a 12".



La modalidad para adquirir los abonos es mensual o semestral. "Se podrá adquirir para tribuna San Nicolás, plateas o palcos. No habrá para Grella ni para Ayacucho. El socio podrá pagar del 1 al 10 de cada mes y se lleva ese mismo día sus entradas. Si es semestral, el abono se adquiere en agosto", explicó.



Se pueden pagar con tarjeta de crédito, débito, efectivo. Precios Mensual: tribuna San Nicolás, 300 pesos (socios); 400 pesos (no socios)

Semestral: tribuna San Nicolás, 1200 pesos (socios); 1700 pesos (no socios)