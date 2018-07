El boleto combinado se aplicará a todas las categorías tarifarias

Durante el plenario del cuerpo legislativo paranaense realizado este lunes, el cuerpo legislativo aprobó con el voto afirmativo de los trece ediles presentes, un proyecto que amplía los beneficios del Boleto Combinado a los usuarios de todas las categorías tarifarias del transporte urbano de pasajeros en colectivos.La medida, surgida de la unificación de sendas iniciativas presentadas "in voce" por los legisladores María Marta Zuiani (Cambiemos) y Juan Enrique Ríos ("Frente para la Victoria"), modificó parcialmente la ordenanza 9695, en su artículo 1º, que aprobó oportunamente la adecuación tarifaria del mencionado servicio, norma que entre sus disposiciones incluyó el uso del boleto combinado.En consecuencia, una vez incluido el mismo en el sistema de la tarjeta "SUBE" por parte de la Secretaría de Transporte de la Nación, los usuarios del mencionado servicio público en los rubros de los boletos Primario, Secundario, Terciario y Universitario, Obrero y Jubilado, también podrán gozar del beneficio que actualmente rige para el Boleto General.Al fundamentar la iniciativa, la concejala Zuiani expresó: "Por un error en la interpretación de la norma (la ordenanza 9695), el boleto combinado comenzó a aplicarse solo para aquellos usuarios que abonan la tarifa plana y no para todas las tarifas, como debe ser, ya que así lo estableció el Pliego de Condiciones particulares y los proyectos de ordenanza presentados, ya que la denominación Tarifa General utilizada se refiere a la generalidad de los boletos y no solamente a la tarifa plana".