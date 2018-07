Fiesta de Disfraces: Comenzó la Pre-venta y hay gran demanda de entradas

Cómo adquirir las entradas

Manijas de otros lugares

La recomendación

La expectativa

Historia de la Fiesta

La Fiesta de Disfraces 2018 se desarrollará el 14 de octubre en el predio ubicado sobre Acceso Norte de Paraná y este lunes comenzaron a vender las entradas anticipadas con un lote de Pre-venta al mismo valor del 2017."Estamos en los primeros pasos de la edición número 20 de la Fiesta de Disfraces, yConstanza Rosenbrok, la responsable de prensa de la FDD. Además, agregó que "hay muchísimas consultas a través de la página oficial www.fiestadedisfraces.com.ar ", afirmó.Para los que están en Paraná, el punto físico para comprar las entradas es la boletería dispuesta en el"Vale destacar, que teniendo en cuenta la inflación y que hay mucha expectativa por concurrir a esta edición especial de los 20 años de la Fiesta de Disfraces, www.fiestadedisfraces.com.ar ", afirmó. www.ticketek.com.ar/fiesta-de-disfraces/parana , con un costo de comercialización propio de la empresa y retiro en los puntos de venta de dicha empresa."Tenemos todos los canales de comunicación abiertos en las redes sociales para consultas y para alguna situación específica, se puede escribir al correo: info@fiestadedisfraces.com.ar "Para quienes están interesados en concurrir a la edición número 20 de la Fiesta de Disfraces y quieren comprar ahora su entrada anticipada,y se hicieron largas colas en la boletería como cuando no había venta on line", dijo Rosenbrok aEl lanzamiento de la Pre-venta de entradas y las publicaciones en redes sociales e internet, comenzaron a desandar la expectativa que genera la Fiesta de Disfraces de Paraná Al respecto, Rosenbrok destacó que "es importante y ya se comienzan a sentir las conversaciones sobre el tema y mucho más, porque genera ansiedady agregó que "los organizadores avanzan con la preparación porque 20 años no es poco", señaló., entre las calles Morath y Borges. Se trata de un espacio de 10 hectáreas ubicado a pocos kilómetros del centro de la ciudad.Única por sus características, dimensión y trayectoria, la Fiesta de Disfraces de Paraná es la más grande de Latinoamérica.