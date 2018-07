Exigieron Justicia por el crimen del joven de barrio Humito de Paraná

Brian Francisco Farías, de 20 años, murió en la mañana del 2 de julio en el hospital San Martín de Paraná, donde había sido internado el pasado, sábado 9 de junio, cuando fue baleado por un sujeto con antecedentes y que fue identificado como Oscar Aníbal Siboldi. La víctima había sufrido graves lesiones producto de un disparo de arma de fuego en la madrugada del sábado 9 de junio, en calle Ituzaingó y Colombia."Nos reunimos para pedir Justicia, que el asesino cumpla con una condena justa, perpetua si es posible", remarcó Mirta Oroño, mamá de Brian, anteDe acuerdo a lo que denunciaron, este martes vence el pedido de prisión preventiva para el asesino. Por lo que pidieron que el acusado continúe detenido."Queremos que el caso no quede en la nada, que no haya un arreglo, un abreviado, porque para nosotros no es justo. Mientras él va a gozar de la prisión domiciliaria, a mi hermano lo tengo en el cementerio y no es justo que el asesino firme un papel y salga", se quejó la hermana de la víctima.Los familiares de Brian Farías exigieron "juicio oral y público con una reconstrucción del hecho porque hay más de 20 testigos que declararon"."Perpetua para los dos, el hijo lo señaló a mi hermano y el otro apretó el gatillo", insistieron.Según la investigación, Brian, de 19 años, estaba junto a otras personas en una esquina en el límite de los barrios La Floresta y Humito de Paraná. Eran el lugar y el momento equivocados. En horas de la madrugada del sábado, según los numerosos testigos de la investigación, se presentó en la esquina de calles Ituzaingó y Colombia Oscar Siboldi, más conocido como El Negro. Habría querido vengarse del ataque sufrido por su hijo unos minutos antes, cuando pasó en moto con un amigo y fue atacado a balazos.Siboldi buscaba al autor de esa agresión y le disparó en el pecho a Brian. Pero una versión indica que el joven habría intentado defender a quien era el verdadero destinatario del balazo.Tras la investigación judicial a cargo de la fiscal Patricia Yedro, quedó comprometido y luego detenido Siboldi, más conocido como "El Negro", de 54 años, quien se encuentra domiciliado en el barrio de Bajada Grande.En las primeras diligencias, Siboldi fue imputado por este hecho, caratulado en principio como Tentativa de Homicidio y también por las lesiones producidas por disparo de arma de fuego en la persona de Carlos Elías Sánchez de 45 años, quien se hallaba con Farías, en momentos de suceder el hecho.A Siboldi se le dictó la prisión preventiva en la cárcel de Paraná, por el término de 45 días. Su hijo, también fue imputado por intento de homicidio, recibió 30 días de prisión preventiva en la modalidad de arresto domiciliario. Ambos son asistidos por el abogado defensor Alberto Salvatelli.El 25 de febrero de 2009, el Tribunal Oral Federal de Paraná había condenado a Siboldi, a cinco años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.