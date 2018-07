Dos hermanos paranaenses y un espectacular try que es elogiado a nivel mundial

Un fantástico try en un partido de rugby disputado en el predio del club Tilcara en Sauce Montrull ha trascendido las fronteras y compite como una de las mejores anotaciones del mes en una página especializada de Australia."Los hermanos se combinan. Hipólito Pérez recibe un pase de su hermano y luego se bate la pelota para marcar un increíble try", señala el sitio theroar.com.au En las imágenes se puede ver la fantástica jugada de que protagoniza Hipólito Pérez quien, tras recibir el pase de su hermano, Estanislao, patea la ovalada, realizando un "sombrerito" para dejar desairado a uno de sus rivales y culmina apoyando la pelota en el in goal.El partido se disputó a principios de julio por el Torneo del Litoral. En el mismo Tilcara venció a Old Resian por 17 a 14.