El Instituto del Seguro celebra sus 70 años: invitan a participar de megaevento

"Nos convoca los 70 años del Instituto del Seguro, que se van a cumplir en diciembre de 2019, ya finalizada al menos la gestión de este directorio. Se conformó una comisión, compuesta por activos y pasivos, para armar un año y medio cultural, de festejos. Entendemos que es la mejor manera, a través de la cultura, de festejar", puso relevancia el Presidente del Instituto, Juan Domingo Orabona.Dijo que si bien son una compañía de seguros, "a las charlas destinadas a la temática, ya las venimos desarrollando a través de distintas actividades de responsabilidad social, como es el Conducí tu curso, del aporte a la provincia del seguro escolar, en este caso al festejo lo hacemos a través de la cultura. Queremos regalarle a la comunidad estas actividades gratuitas, compartiendo este año, las actividades por los 70 años de la Sinfónica de Entre Ríos. Nuestra idea es retribuirle a la comunidad, lo que la comunidad nos ha venido dando".El Instituto del Seguro "va camino a los 70 años, lo que es un hito importantísimo en el trabajo que se viene realizando. Como empleado con muchos años dentro de la empresa, me siento orgulloso de ser partícipe de esta comisión, de estos hechos. Este tipo de eventos es una devolución a la sociedad que tanto nos ha dado en distintos momentos", destacó, en tanto, Héctor Ricardo Colaccelo, gerente técnico del Instituto del Seguro.11.00: inauguración- apertura de muestras estáticas11.30 a 17.30: taller de acuarela para adultos a cargo de Gonzalo Cid. (Con un break de 13.30 a 14.30)11.00 a 13.00: taller de historieta para niños a cargo de Fede Maín13.00 a 15: taller de animación para niño a cargo de Lorena Méndez15.00 a 16.00: presentación de la revista Fuego, a cargo de Fernando Ariel "Cany" Soto16.00 a 18.00: taller de ilustración de cuentos infantiles para niños, a cargo de Viktor Sack16.00 a 18.00: taller de historieta para jóvenes y adultos a cargo de Jorge Meijide (Meiji)18.00: La Cope firma y conversa18.00: Performance: dibujo en vivo a cargo de Pepe Angonoa18.30: Charla de arte a cargo de Luis De Bairos Moura19.30: Charla de Juan Sasturain20.30: Charla de Rep21.30: Cierre musical a cargo de Flopa Sukdorf.De 11.00 a 20.00: stands editoriales, mesas, firmas de ejemplares, recorridos, proyecciones10.00 Apertura de muestras estáticas10.30 a 12.30: Taller de manga para niños y adolescentes, a cargo de Pedro Zubillaga10.30 a 16.30: Taller de acuarela para adultos a cargo de Daniel "Pito" Campos. (Con un break de 13 a 14)11.00 a 17.00: Taller de pastel para adultos, a cargo de Fernando "Cani" Soto (Con un break de 13.30 a 14.30)13.00 a 16.00: Taller de animación con objetos para niños a cargo de Claudia Ruiz.14.00 a 16.00: Charla-Taller en torno a la pintura mural para adultos a cargo de Aldo Vercellino16.00 a 18.00: Performance: pintura en vivo a cargo de Gonzalo Cid.16.30: Presentación de El Niño y la Noche y otros cortos, a cargo de Claudia Ruiz18.00: Mesa Humor gráfico y literatura en Entre Ríos, coordinada por Maxi Sanguinetti.18.30: Cierre musical a cargo de Kevin Johansen and The NadaDe 10.00 a 18.00: stands editoriales, mesas, firmas de ejemplares, recorridos, proyecciones.