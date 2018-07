Piden donaciones para merendero en zona de Los Arenales

La situación de Marcela Cepeda no es de "comodidad monetaria", es empleada de casas de familia, tiene nueve hijos y nietos. No obstante, a su solidaridad decidió desplegarla en su barrio, donde "las carencias son enormes", dijo a Elonce TV.



"Doy la leche a 40 niños. A veces no me alcanza lo que tengo para dar. Por eso estoy pidiendo donaciones de leche y galletitas. Desde hace seis meses llevo adelante el merendero. El año pasado organicé junto a los vecinos, el Día del Niño", contó.



Asimismo dijo que quienes puedan acercar donaciones se reciben para las familias del lugar, frazadas, zapatillas, ropa. Nuestro barrio está alejado de todos y hay muchas necesidades".



Por informes, comunicarse al teléfono 155217178, o al domicilio de Marcela Cepeda, en calles Ayacucho y Vieja del Agua, ubicado en barrio Los Arenales. Elonce.com.