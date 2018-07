Aclaran dudas respecto al funcionamiento del boleto combinado

Institucionales Renuevan la SUBE a beneficiarios del Certificado Único de Discapacidad

Rige desde este viernes, el boleto combinado en el Nuevo Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros de la ciudad, a través del cual, los usuarios podrán viajar en dos líneas abonando un solo pasaje, en el lapso de 60 minutos.Ese pasaje queda abierto para los siguientes 60 minutos y en ese período se debe tomar otra unidad de una línea distinta, que complete el recorrido para llegar a destino. Así el sistema le aplicará el descuento del 100 por ciento en el segundo pago. Pasado ese tiempo, se deberá abonar nuevamente.que "el boleto combinado sólo aplica para los usuarios que no estaban comprendidos en ningún beneficio, es decir, los que pagan la tarifa plana de 12.40 pesos, y que al subirse a un colectivo urbano, tienen 60 minutos para usar otra línea y no se le cobra el pasaje".El boleto combinado solo atañe a las líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16."El sistema prevé que. Subís, apoyas la tarjeta en el validador, y si dentro de los 60 minutos, la pasás en otra línea del transporte urbano de pasajeros, no te cobra", detalló Fernández.De acuerdo a lo que explicó el coordinador de SUBE en Paraná, el boleto combinado solo rige para líneas distintas y que circulen en el mismo sentido. "Existe un cuadro de combinaciones sobre las líneas en las que se puede aplicar el boleto combinado, porque si el pasajero sube y baja en la misma línea que va en sentido contrario, no recibe el beneficio"."La gratuidad en el segundo pasaje es para líneas que circulan en el mismo sentido", remarcó.El beneficio del boleto combinado, quienes ya gozan de beneficios de descuento."Aquellos estudiantes que tengan que hacer combinaciones, lamentablemente no les va a alcanzar" la cantidad de los 50 pasajes que otorga el BEGU. "Eso no depende de la coordinación de SUBE sino que está avalado por la ordenanza de boleto estudiantil gratuito que surgieron en 2016", aclaró Fernández.Los interesados en efectuar cualquier tipo de reclamo, deben acercarse de lunes a viernes de 8 a 13.30 en las oficinas de calle Enrique Carbó 942.