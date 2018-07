El Ventilador: Los paranaenses opinan sobre la problemática del tránsito

La problemática fue debatida en el programa El Ventilador y mientras se desandaban los diferentes aspectos del tránsito, ¿qué está permitido y qué no?, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los cientos de mensajes que llegaron a Elonce TV:

Más vehículos componen el parque automotor de Paraná. Al caos del tránsito vehicular con el que diariamente convivimos en la ciudad, se le suma la misión casi imposible de encontrar dónde estacionar.Es que cuanto más nos acercamos al centro, hay menos lugares disponibles en la vía pública y conseguir un espacio en una playa de estacionamiento, sobretodo en horarios pico, puede resultar toda una odisea.-"El tema del estacionamiento es cultural, actualmente una anarquía y el parque quien controla".-"Mañana todo seguirá igual. Yo vivo en calle sargento Cabral, tiene carteles, igual estacionan en ambas manos".-"Me gustaría que hagan controles en los barrio porque ponen autos en veredas. No hay respeto por nada, después pasan las cosas y tampoco hacen nada".-"En calle Tucumán y 25 de Junio estacionan en la parada de colectivos, lo mismo que en Urquiza y Tucumán".-"Recuerdo cuando venía a la ciudad, año 86-90, se compraba la tarjeta en un comercio de la cuadra donde se estacionaría. Si el auto no tenía tarjeta había multa".-"La solución es preparar más inspectores y controlar y ser estrictos con las faltas y las impacciones de los vehículos de transporte, no coimearlos".-"Los inspectores de tránsito no aplican la ley de tránsito como corresponde, solo aplican criterios y ellos favorecen las dificultades y las molestias a los conductores: doble fila en el centro por ejemplo"-"Somos hijos del rigor, hacer multas, fíjense. Hay gente que no usa cinto de seguridad o casco".-"Como chofer de colectivo también quiero que se hable de la faltante de control de inspectores de tránsito, que no existe el carril exclusivo, no se controla nada. Calle Córdoba, desde Laprida hasta España, no están, aparecen a las 9 de la mañana y antes de las hs pico desaparecen. Vergüenza y somos la cara visible de todas las quejas".-"Que la policía también haga multa y sea una ayuda más para ordenar el tránsito".-"Por qué en el centro cívico a las 13hs nunca hay un inspector que ordene los autos que estacionan en cualquier lugar esperando a su familiar. Si es que hacen horarios rotativos por qué nunca vi a un inspector en ese horario".-"Dicen que no alcanzan los inspectores pero en la peatonal andan de a tres, algunos mirando vidrieras, y los autos a dos cuadras mal estacionados".-"En calle Urquiza, a media cuadra de la peatonal, he visto hasta tres inspectores caminando por la vereda con autos en doble fila y no hacen nada".-"En calle Buenos Aires no se puede estacionar y sin embargo desde Laprida hasta 25 de Junio, estacionan sin problemas. Los inspectores pasean y no hacen nada".-Siempre veo 12 inspectores para un auto. ¿Son necesarios tantos?".-"Para descomprimir el tránsito en el centro, por qué no se prueba con el último número de la patente. Por ejemplo, el lunes número par, el martes número impar y así sucesivamente hasta el sábado".-"Que la municipalidad y la policía hagan cumplir las ordenanzas y no permitan más, en ningún lugar, el libre de estacionamiento a ningún trapito. Imponen ellos las tarifas. Son unas plagas. Fíjense en estos días en la zona costanera. Con la excusa de que se ganan una changa permiten cualquier cosa. Ellos no pierden nada. Uno que paga impuestos corre infinidad de riesgos con esta gente".-"Me parece que todo pasa por cada uno, la conciencia y responsabilidad al que se sienta al volante, por más programas viales, salen a manejar y hacen lo que se les canta".-"En este momento está estacionado un vehículo en calle Ruperto Pérez, esquina Elena de Roffo, no tiene patente y está estacionado a más de un metro del cordón. También dificulta la visión en las esquina".-"La forma de ir modificando esta situación es descentralizar oficinas públicas hacia otros sectores de la ciudad y no concentrar todo en el mismo lugar. Además, por ejemplo, hacer peatonal calle Zanni y así los comercios también no se concentran".-"Viniendo por calle Gualeguaychú no se puede doblar en Montecaseros. El otro día había dos inspectores frente al cine Rex y doblaron dos vehículos, pasaron al lado de ellos e ignoraron la infracción. Creo que deberían renovar el staff de inspectores. A ellos nadie los controla".-"Falta educación y respeto entre nosotros".-"Tengo garaje y me dejan autos estacionados. Se van a trabajar o a comprar al centro y yo no puedo entrar o salir".-"En muchos lugares hay 2 o 3 inspectores charlando en vez de estar en distintas calles; cubrirían más lugares".-"Los impostores de tránsito, menos mate en la oficina y que salgan a trabajar".-"Si la municipalidad de Paraná hiciera los controles en autos como los hizo con las motos hace un tiempo, tendría que alquilar una ciudad para apilar autos".-"Por qué los inspectores solo están en el micro centro, por qué siempre hay más de uno en las esquinas, solo se ocupan de conversar, no de controlar. En Gualeguaychú y Monte Caseros no se puede girar a la derecha y nunca hay nadie controlando y los vehículos giran, son problema. ¿Los inspectores dónde están? De tarde no trabajan, de noche no controlan, las infracciones se hacen a toda hora, dentro de los bulevares no se ve a los inspectores y fuera de ellos menos".-"En calle San Luis, antes de La Paz, todos los días hay cantidad de autos estacionados en la vereda, los cuales son de profesionales que trabajan en el hospital. En la puerta del hospital hay lugar para ocho taxis y no hay ni uno para que la gente que llega con urgencia estacione y baje a un lesionado. Jamás un inspector fijo en la cuadra".-"Hay que hacer más campaña vial. La gente está muy apurada todos los días hay accidentes".-"Tendrían que regular el precio de las playas que algunas son excesivamente caras. Los otros días en una me cobraron por 1 hora y media $170".-"Hay muchos chicos jóvenes que también andan con silbatos pero no hacen nada. Yo me comí una multa en calle Bavio, entre libertad e Italia, porque supuestamente estaba prohibido estacionar porque estaba supuestamente desmarcado y el cordón ni pintado estaba y no había cartelería".- "En la escuela La Salle podría haber inspectores ya que no se respetan los lugares para transporte escolar".-"En calle Laprida, entre Catamarca y Santiago del Estero, es imposible estacionar por la gente de Casa de Gobierno, Consejo, Tribunales y el IAPV. Dejan los autos desde las 6 hs hasta las 14. Una vergüenza".-"Lo que falta es educación".-"Alsina y Villaguay, 10 años y no hay inspector. El 6 da vueltas para poder doblar porque hay distintos precios por zona céntrica, según la página de dicha municipalidad. Y el papel es general. Yo saco el auto 17:10, no me tienen que cobrar (dice la página) y me dicen estuve cuidándolo".-"Pongan un estacionamiento de parte de la municipalidad al mismo precio que tienen hoy. Ponen la gente que esta y ganamos todos".-"Muévanse de las zonas céntricas. Hay vehículos en todas las calles".-"Frente a los bancos estacionan en todo momento siendo que está prohibido. Ahora pondría un cartel que indique prohibido estacionar, multa 50 mil pesos, te diría q nadie estacionaría".-"La gente no sabe dónde estacionar porque hay marcas de todo lado y siempre termina pagando el pueblo".-"En Santa Lucía, dos cuadras a la redonda de la Iglesia Domingo Savio estacionan de los dos lados de la calle, cada vez que alquilan el salón de fiestas que tienen o cuando hay Misa es imposible transitar".