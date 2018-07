Tránsito en Paraná: ¿qué está permitido y qué no?

"las normas están lo que falta es cumplirlas".

El trabajo de los cuidacoches

No sólo es por los vehículos que ingresan al sector que concentra la actividad comercial, educativa y administrativa de la ciudad. Es preciso considerar la cantidad de nuevos edificios que fueron y son construidos sin contar con el estacionamiento propio que establece la ordenanza que regula ese tipo de construcciones.Se trata de una realidad que involucra tanto a las autoridades que deben controlar, como a los automovilistas y motociclistas que "no perdemos oportunidad" para infringirlas.Así las cosas,, entre tantas otras.Normas que no se respetan, inspectores que son agredidos, playas de estacionamiento que cumplen con las disposiciones exigidas para su funcionamiento y otras que no...En abril del año pasado, atento a este problema cada vez más presente y frente a un parque automotor que no para de crecer, la Municipalidad firmó un convenio con la Universidad de La Plata para llevar adelante un Nuevo Sistema de Estacionamiento Medido, similar al que ya tienen otros municipios de la provincia como Concordia y Gualeguay.Sin el uso de tarjetas y mediante una aplicación para el teléfono celular o pagando manualmente en puntos de carga el tiempo fraccionado de estacionamiento, la nueva herramienta según se dijo, iba a traer un poco de alivio a los conductores. Sin embargo,Hombres y mujeres que, ejerciendo un derecho como es el de trabajar para vivir, se ubican en distintos sectores de la ciudad, mayormente en el microcentro, cobrando montos dispares a cambio de poder utilizar esos tres metros en la vía pública, garantizando que lleguemos a tiempo al trabajo o podamos cumplir con las más diversas actividades en el centro de la ciudad.A lo largo de su historia, las autoridades de la capital entrerriana han ensayado diferentes sistemas de estacionamiento, sin embargo aún en la actualidad, el desorden y la arbitrariedad a la hora de estacionar continúan prevaleciendo.El conductor del programa opinó queplanteóy dio pie al debate de este jueves, en

Si el transporte público fuera más `amable`, uno no tendría que llegar con un auto al centro

Luz Alcain

aseveró que cuando nos enfocamos en el cómo estacionar y sus complicaciones "nos centramos en el escenario del centro de Paraná.".Al momento de llevar nuestros hijos a las escuelas "los que presumimos ser buenos ciudadanos, perdemos todos los controles, porque uno, con tal de llevar a los chicos con su mochila hasta l puerta de la escuela, estacionamos en cualquier lado".

La gente estaciona donde quiere, no les importa nada

La panelista Ana Tepsich

manifestó que "n" ya que "los carteles están y la gente estaciona igual donde quiere, no les importa nada".

Es la ley de la selva: estacionamos en donde vemos que hay un lugarcito

El periodista Sebastián Martínez

, explicó que "hay muchos problemas. Nunca te cruzás un tarjetero, nunca te cruzás con un inspector. Es la ley de la selva: estacionamos en donde vemos que hay un lugarcito y no importa más nada. Hay que replantear los objetivos del sistema de tránsito porque así no funciona. Hay que recaudar para hacer infraestructura, porque no hay".

Falta rigor, hacer cumplir la norma

El panelista Mariano Kohan

"Hay gente que logra el objetivo de tener la licencia y después hace lo que quiere"

Pascual Velásquez es Educador Vial

"Se debe pensar en un sistema que dure, no que se vaya modificando en cada gestión"

Víctor Cerrotti, Director de Estacionamiento Tarifado

"Era buena la idea del sistema de estacionamiento medido por celular"

Juan Carlos Todoro, Tarjetero

"Debe quedar claro dónde estacionar y dónde no, porque si no es tierra de nadie"

El periodista Nicolás Blanco

"La gente ocupa el estacionamiento, en promedio, más de una hora"

Jorge Rivero es encargado de tres playas de estacionamiento

"Los exámenes para los remiseros no son rigurosos"

Eduardo Casco es remisero

, dijo que "falta rigor, hacer cumplir la norma. Es un tema complicado porque tenemos que tener en cuenta que es una ciudad cuyas calles se diseñaron en 1860. Este nivel de tránsito que vemos ahora es una locura y depende del poco servicio público de transporte de pasajeros que hay".. "La gente necesita información, educarse; y no es cuestión de castigar a las autoridades ni a los usuarios. Es necesario difundir en los medios qué dice la Ley 24449, e informar por ejemplo, que es una ochava.Tampoco saben que si se van a estacionar se debe poner la baliza porque el vehículo va a quedar parado. Si se va a entrar a un lugar, hay que poner las balizas, abrir el portón, apagar las balizas, poner la luz de giro y entrar", aseveró.La tarea de Velásquez en la municipalidad de Paraná es trabajar con "grupos de quince a veinte personas que van a gestionar la licencia de conducir. Hacemos la introducción con 30 preguntas, que son parte de las 40 que van a rendir en el parque teórico y práctico". Además Velásquez brinda charlas en escuelas y ante grupos que requieran su aporte en educación vial.Asimismo, el educador vial, al ser consultado sobre el examen de conducir, indicó que si se "reprueba" el interesado debe "volver a los 30 días, si sale mal a la segunda, se vuelve a los 60 días y luego a los 90..."", opinó.Velásquez opinó que "en Paraná se maneja mal, con todos los usos y abusos que se hacen de los espacios. La gente va insegura, por ahí circula por un carril, a 60 km/hora por la izquierda, baja a 30, sube a 50... y el que va a detrás piensa, este me va a hacer chocar."., manifestó que ". Es necesario remarcar que el estacionamiento tarifado se hizo para beneficiar a los comercios, no es lucrativo y". Recordó que "".Asimismo, explicó que ""."En la vía pública hay que utilizar el criterio. Hay gente que necesita bajar cinco minutos a comprar algo urgente y lo cumple. En otros casos te dicen cinco minutos pero sabemos que en tal negocio no estará ese tiempo, sino 20 minutos, entonces no se lo debe dejar estacionar.", agregó.Consideró que ""."Nosotros somos auxiliares de los jueces de falta.", señaló.Además, dijo que "hay gente que quiere pagar en un estacionamiento y arregla con los tarjeteros. Por eso aparece el uso de la tarjeta fotocopia, del papelito. Por otra parte,"."Hay tres turnos para trabajar: a la mañana hay parte de los inspectores, luego a la tarde otra tanda y finalmente a la noche. La mayoría están en el centro, pese al reclamo de los barrios. No todos están todos los días. En los operativos hay más de seis personas., indicó que "y el que debe marcar es el tarjetero, no el automovilista. Si yo le vendo esa tarjeta, no la marcan y la meten. Esa tarjeta va a circular y circular. En todo caso deberían marcarla frente a mí.".Además, coincidió en que la gente "estaciona en cualquier lado: en rampas, en lugares prohibidos, pero los inspectores no dan abasto. Con cinco inspectores no podés abarcar toda la ciudad".. Hay gente que está cobrando en el Parque y eso no se puede hacer porque es un lugar público.", relató.Explicó que "".Expresó que "Se hablaba de 15 pesos de sueldo, pero hay que insistir".planteó que "p. Nunca se pudo ordenar: se quiso poner un sistema de tarjeteros y no funcionó, viene cualquiera que te dice `son diez, veinte pesos`. Debe quedar claro, porque si no es tierra de nadie"."El lunes vuelven las clases, y van a tener `a las puertas de las escuelas`, los autos en tres filas. ¿Vamos a permitir eso? Esto pasa dentro y fuera de boulevares", aseguró Blanco.En tanto, opinó que "mientras se prepara el sistema integral, que no existe, hay que salir con una medida".. En uno de los lugares hay espacio para 80 autos, en el segundo, para 45, y en el tercero, para 70 vehículos.El precio de la hora para estacionar, se define "en diálogo con todos los colegas. Se define de acuerdo a lo que sale el transporte, con los salarios, mucho tiene que ver si se alquila el lugar para tener el estacionamiento. Está regulado por la actividad". Tiene un valor de 50 pesos, la hora."La gente quiere llegar a la puerta del comercio. La gente ocupa, en promedio, más de una hora, el estacionamiento", contó.Asimismo Rivero indicó que en su labor diaria comprueba que "la clientela se hace asidua a nuestros lugares y también hay mucha gente del interior que no saben dónde estacionar y van a lo seguro. Tenemos abierto las 24 horas"., lidia con el tránsito "entre 10 y 14 horas" al día. "Con el tema del carril exclusivo para colectivos, tal es caso, por ejemplo, de calle España, si tengo que bajar un pasajero, ¿dónde lo bajo? A la derecha no puedo parar ahora, porque es el carril del colectivo; la gente quiere bajarse en la esquina, hay que explicarles que los voy a dejar donde `consiga lugar` y `dónde me dejen los que vienen atrás`", planteó.Opinó que se está perdiendo "un tiempo importantísimo, al no formar a los pequeños que serán los conductores del mañana. Tenemos que instruirlos a diario, para que cuando lleguen al momento de manejar, sepan qué hacer y qué no".