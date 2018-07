La lluvia causó inconvenientes en las carpas de los artesanos

Como consecuencia de la cantidad de lluvia caída desde la madrugada de este jueves, un sector de las carpas ubicadas en Puerto Nuevo con motivo de la Feria de artesanos y microemprendendores que permanece abierta durante estas vacaciones de invierno en la Costanera Baja de Paraná, resultó seriamente afectado por el taponamiento de alcantarillas que no permitió el escurrimiento del agua."Nuestra preocupación es por los artesanos que vinieron de otras ciudades, por lo que ellos invirtieron para viajar, y queremos una solución por parte del área municipal que corresponda", indicó a, Dora, referente de la carpa de la Asociación Civil Feria de Artesanos El Ceibal.La carpa más afectada es la que se ubica en el sexto lugar, desde Sala Mayo, por el lado del ala izquierda. Allí se ubica una alcantarilla, la que como consecuencia del taponamiento, ocasionó que el agua no pueda drenarse, y por el contrario, avanzara sobre el sector."Queremos que vengan a destapar las alcantarillas para no perder el día y seguir trabajando", explicó la feriante.Luego de exigir "una solución a la brevedad para continuar con la Feria", bregó para que los artesanos no pierdan su producción. Según registró Elonce TV, en algunos sectores había mercadería mojada como consecuencia de los inconvenientes."Los artesanos estamos preparados para las inclemencias climáticas, pero esta situación nos sacó, porque se está perdiendo producción, no podemos trabajar", lamentó la mujer.De acuerdo a lo que comentaron, los responsables de las carpas se comunicaron con Roberto Sabbioni pero hasta el mediodía de este jueves, no habían tenido respuestas.