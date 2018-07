Sentido homenaje: Nombraron "Cristian Ríos" al merendero de Bajada Grande

"Basta de silencio"

Nombraron "Cristian Ríos" al merendero Gurises Costeros del barrio Bajada Grande de Paraná. La designación se concretó este 18 de julio, día en el que el niño cumpliría sus 12 años.En la oportunidad, Alicia Mabel Heis, la mamá del pequeño se mostró "agradecida" por el homenaje a su hijo. "Espero que no haya otro Cristian Ríos ni en el barrio, ni en ningún lado", aseguró a, ya que según remarcó: "La pérdida de un hijo es un dolor de todos los días, no pasa con nada".Por su parte, Roberto Ríos, papá del pequeño, comentó: "Hoy nos sentimos contentos porque estamos acompañados de todos estos chicos, en mi memoria de mi hijo".Y en la oportunidad, dirigió un mensaje a otros padres: "Que no vuelva a suceder esto y que los papás estemos atentos a nuestros hijos, para que no vuelva a suceder una cosa semejante".Durante el humilde festejo, los niños allí presentes también cantaron el cumpleaños feliz.El 20 de mayo de 2012, Cristian Ríos había desaparecido de la vista de todos cuando había ido a un kiosco para comprar caramelos a pocos metros de su casa en Bajada Grande de Paraná.Al día siguiente por la mañana y tras infructuosas búsquedas, su perrita lo encontró enterrado en el monte de arena, yuyos y árboles de Bajada Grande.Por el crimen, fue condenado otro menor que en ese entonces tenía 17 años."Hace seis años que tenemos el merendero, y el día que lo inauguramos pasó lo que pasó con Cristian. Después de un tiempo, hablamos con los papás para ponerle su nombre al merendero, porque se lo merece, y porque seguramente estará corriendo de contento allá arriba", argumentó María Ángeles, una de las impulsoras de la iniciativa.El merendero ubicado sobre calle Baxada del Paraná al final, brinda asistencia y contención a los niños del barrio, además de apoyo escolar y práctica de fútbol.Durante el homenaje, los niños portaban una bandera sobre la que podría leerse: "Basta de silencio"."Un día hablamos de Cristian con los chicos, y después hicimos esta bandera con todas sus manitos. Porque en este merendero se va a hablar de todo, y vamos a apoyarlos y guiarlos", aseguró María Ángeles."Esto es para que no suceda otra vez y que tomemos conciencia de lo que acarrean estas cosas, una tristeza tremenda. Pero lo queremos recordar contentos y felices en su cumpleaños, con su familia, los chicos, globos", comentó la voluntaria.En el merendero proyecta la construcción de una canchita de fútbol, para que los chicos puedan practicar allí, una actividad deportiva.