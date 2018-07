Vecinos manifestaron su preocupación por reiterados desbordes cloacales

Vecinos de la intersección de calles Santos Domínguez y División de Los Andes, manifestaron su preocupación ante, por los reiterados desbordes cloacales en la zona."Desde hace varios años que reclamamos porque se tapan las cloacas", indicó la presidenta de la comisión vecinal que comprende a los barrios Rocamora y Paraná XV. "Sobre la calle, se ve que las aguas servidas están carcomiendo la vereda", agregó."Cada 15 días vienen a destapar las cloacas, y volvemos a tener el mismo problema", advirtió, al tiempo que pidió "solidaridad" a los vecinos para mantener la limpieza de la zona."Deberían renovarse las conexiones, o el vecino debería cuidar más y no tirar tanta basura para que las cloacas no revienten a cada rato", encomendó la vecinalista."Si el vecino cuida, junta las hojas y no permite que haya papeles en la calle, también evitaríamos que se tapen las cloacas", aclaró.De acuerdo a lo que comentaron, se registra el mimo problema sobre calle 29 de Septiembre y Ruperto Pérez.