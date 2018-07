Bebé internado: Buscarán que los padres accedan a tratamiento de Salud Mental

Paraná Difusas versiones sobre la beba con presunto diagnóstico de cocaína en sangre

Una beba de 15 días permanece internada con asistencia mecánica respiratoria en el hospital materno infantil San Roque de Paraná. En un primer momento, trascendió que la recién nacida había sido hospitalizada con un presunto diagnóstico de cocaína en sangre, pero desde el nosocomio descartaron de plano ese cuadro., confirmó a, el jefe de Neonatología del hospital materno-infantil San Roque, Dr. Luis Casco.En la oportunidad, se ratificó que los resultados de los análisis de sangre y orina dieron negativo para la presencia de sustancias psicotrópicas en su organismo.Al respecto, el director de Restitución de Derechos del Copnaf, Ariel Villanueva, indicó aqueEn la oportunidad,, sino que, según explicó, "desde el organismo se puede acompañar y fortalecer el grupo familiar"."En articulación con los distintos efectores de salud, podemos acompañar y garantizar el fortalecimiento de estos adultos,", comentó el director de Restitución de Derechos del Copnaf."Copnaf controla que no se genere ningún riesgo con los adultos que están al cuidado de los chicos", remarcó, al tiempo que adelantó:"Se trabaja con el grupo familiar para que estos padres jóvenes dimensionen el riesgo al cual pueden exponer a sus bebés, muchas veces sin darse cuenta", advirtió.Se recordará que el jefe de Neonatología del San Roque había revelado aque, "es habitual que tengamos la consulta de mamás que consumen, generalmente, las más jóvenes lo dicen"."Cada tanto tenemos conocimiento, por parte de las coordinaciones departamentales de Copaf, de internaciones, incluso de chicos de muy corta edad con sustancias en su organismo, lo hace prever que no se trata de intoxicaciones directas, sino, a través de la lactancia", comentó Villanueva al respecto.Respecto de los incidentes que se registraron este domingo por la noche en la puerta de ingreso al San Roque, donde se ubica un destacamento de Minoridad y un puesto policial, el doctor Casco indicó a: "Hay familiares que conviven con esta gente y saben que consumen, pero el resto de la familia no lo sabe o lo niega. Y cuando se encuentran, se armó una gran gresca".