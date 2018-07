Continúa la entrega de frazadas del Plan Cobijar: Cómo acceder al beneficio

"En el marco del Plan Cobijar, las vecinales tienen que presentar un listado de beneficiarios y mediante una nota, solicitan las frazadas. Esto es chequeado con las áreas municipales para que no se les entregue a los mismos que el año pasado", explicó a Elonce TV, la secretaria municipal de Acción Social, Candela Carminio.



"Se entregan 50 frazadas por vecinal, y está prevista la llegada de más frazadas", indicó.



Por el momento, desde la comuna, ya se entregaron frazadas a 15 vecinales y se aguardan los listados de otras 15 vecinales que aún no fueron alcanzados. Según aclaró Carminio, "no hay tiempo límite" para solicitar las frazadas.



En la oportunidad, aclaró que "por casos individuales, los interesados deben consultar en la sede de la vecinal de su barrio, a acercarse a calle Colón 521 con DNI en mano.



"A la fecha, hemos entregado 740 frazadas, y compramos 2500 frazadas más, las que deben está llegando en los próximos días", comentó la secretaria municipal de Acción Social.



"El año pasado se entregaron alrededor de 3000 frazadas", rememoró. (Elonce)