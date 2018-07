Su hija tiene lisencefalia: Pide a su obra social que le abone a la cuidadora

Fausti es una niña de dos años que padece lisencefalia. Se trata de un trastorno neurológico en el que existe una insuficiencia del desarrollo de los surcos y circunvoluciones cerebrales.



En diálogo con Elonce TV, Antonella Cabrera su mamá, contó que "ella necesita una cuidadora 12 horas por día, de lunes a sábado. La justicia le ordenó a la obra social Osfatun que cumpla con esto, pero no hay respuestas ante este pedido. Ahora la cuida una señora que la quiere mucho, pero desde enero trabaja sin saber cuándo va a cobrar".



Explicó que "mi nena nació bien y a los 6 meses quedó en posición fetal. Empezamos a hacerle estudios y una resonancia indicó que tiene el cerebro liso. De a poquito comenzó a moverse, ahora mejoró el sostén de la cabeza y mueve las manos para agarrar comida. No camina, no habla, no se sienta. Estamos trabajando para su rehabilitación".



Desde un primer momento se asesoraron con un abogado y "se hizo un amparo, ahora se aplicó una multa pero la obra social no ha respondido". Elonce.com