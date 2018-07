Camioneta quiso doblar, realizó una mala maniobra y chocó contra otro vehículo

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

Un nuevo accidente de tránsito ocurrió en la intersección de Antonio Crespo y Francisco Soler, de nuestra ciudad.



Según se informó a Elonce TV, una Renault Kangoo y una Toyota Hilux, que circulaban en el mismo carril, colisionaron.



En diálogo con nuestro medio, el conductor del primer rodado indicó que "íbamos los dos en la misma dirección. Yo iba bien a la izquierda, al lado del cordón y la camioneta venía a la derecha mía. En un momento dobló pero jamás me imaginé que iba a hacer eso. Ahí fue donde me tocó y me tiró para un lado".



El hombre manifestó sentir un poco de dolor en la mano. Su sobrina, que lo acompañaba, se golpeó en la cara.



"El conductor de la camioneta vino a hablar y me dijo que había puesto guiño. No se puede doblar a la izquierda, cuando se viene manejando por el medio de la calle. No podía creer la maniobra que hizo sobre la esquina. Le expliqué que debería haber circulado por el carril de la izquierda si doblar era su intención", manifestó. Elonce.com