Retuvieron cuatro vehículos por falta de documentación en operativo de control

Inspectores de Tránsito de la Municipalidad de Paraná llevaron a cabo en la mañana de este lunes, un operativo para controlar la circulación de autos, motos, motocarros y del transporte de carga."Se retuvieron cuatro vehículos por falta de documentación exigible", confirmó a, el responsable del operativo, Germán Leitas."Hay muchas obras en marcha en la zona céntrica, y advertimos que circulan camiones con cubiertas irregulares con falta de dominio y de paragolpes", indicó.De acuerdo a lo que señaló el inspector, el objetivo del control al tránsito vehicular es "armonizar la circulación en la zona céntrica, que está muy embotellada y congestionada".Respecto de las infracciones cometidas por los dueños de los vehículos que fueron secuestrados, explicó que "no tenía licencia de conducir, cédula verde, ni seguro"."No solo es una falta grave, sino que no tiene una garantía civil para poder circular, porque no habría cobertura ante cualquier siniestro que protagonice. Además, trasladaba a un menor en el asiento en el asiento delantero", reveló Leites.