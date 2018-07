Desesperado pedido de mujer que perdió todo en un incendio

A principios de este mes una familia de Gaucho Rivero perdió todo por el incendio en su vivienda ; y la estructura de la casa quedó en serio riesgo de derrumbe.. Desde la comuna le prometieron que le proporcionarán la mano de obra, pero ella debe aportar los materiales. Y desde Desarrollo Social de la Provincia, dijo la mujer a. Nadie hace nada y tengo que llamar a los medios para que los políticos se muevan. Estoy desesperada, estoy en estas condiciones horribles, y necesito que me ayuden", expresó.Cristina cobra la pensión "por más de 7 hijos", tiene problemas de salud, al igual que uno de sus nietos y uno de sus hijos percibe la Pensión Nacional por Discapacidad."Vinieron las asistentes sociales, los municipales limpiaron y trajeron colchones, pero me faltan materiales, ladrillos, cemento, tirantes, chapas", señaló Cristina.Por su parte Marta, una vecina que ha ayudado de forma permanente, remarcó que"Necesito el techo, que me lo arreglen, no puedo vivir en estas condiciones. Es horrible", dijo finalmente Cristina entre lágrimas y bajo la mirada de uno sus pequeños hijos.Teléfonos para colaborar: 0343 ? 155185144 (Cristina); 0343 - 4272409 (fijo de Marta).