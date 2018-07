Colectivos: Varisco confirmó cambios en el servicio hacia barrio Anacleto Medina

Cambios en Anacleto

Abiertos a sugerencias

Unidades con tecnología

Escuchar las voces

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, presentó este viernes los nuevos colectivos del Servicio de Transporte Público de pasajeros de la ciudad de Paraná.Tras la implementación de nuevos recorridos y paradas, muchas vecinales manifestaron sus reclamos sobre el servicio de colectivos, y durante esta semana, señalaron cuáles fueron las dificultades que se presentaron.Cabe recordar que uno de los barrios que levantó la voz e hizo escuchar con fuerza su reclamo, fue Anacleto Medina. En la tarde de este jueves seEntre los principales reclamos, se pidió por la "no desaparición de la línea 3 Yatay por El Pingo; No a los cambios de recorrido de la línea 7, 10; y que no se aísle a los barrios Villa Yatay, Toma Nueva y Los Arenales".Ante ello, el intendente de Paraná, anunció a Elonce TV que "este lunes se implementará un cambio en la zona de Anacleto Medina, para que aparte de la Línea que ya está bajando, también baje la Línea 7 y de esa manera, vamos a ir atendiendo los reclamos de las vecinales", afirmó Varisco yPor otra parte, el presidente municipal de Paraná, no descartó que se puedan implementar otros cambios en los recorridos. Atento a los reclamos, Varisco sostuvo que "estamos abiertos y escuchamos los reclamos. Lo que sucede es que con la implementación de los cambios que se realizó elAl hablar de las nuevas unidades que se presentaron esta tarde, el intendente sostuvo que "esta primera entrega de colectivos, estas 35 unidades,Los nuevos colectivos tienen tecnología Euro 5 que es no contaminante, además cuentan con la rampa que es una necesidad para las personas con capacidades diferentes, carteles luminosos que indican el recorrido. Y, en el interior, los coches son más espaciosos, hay lugares especiales para dejar alguna maleta, para una silla de ruedas con cinturón de seguridad.Al ser consultado sobre los pedidos de diferentes vecinales sobre las paradas de colectivos y recorridos, el presidente municipal sostuvo que "lo habíamos pospuesto y de a poco la gente se va informando (de los nuevos recorridos).