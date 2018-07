El Ventilador: Las opiniones de los usuarios sobre el transporte urbano

Paraná El Ventilador y la polémica por cambios en recorridos de colectivos en Paraná

La problemática fue debatida en el programa El Ventilador y mientras se desandaban los diferentes aspectos del desempeño de los colectivos en Paraná, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los cientos de mensajes que llegaron a Elonce TV

El colectivo urbano en la ciudad de Paraná, se ha transformado en una necesidad que atañe a todos. Sucede que entre el congestionamiento de tránsito, el costo de moverse en auto, las grandes dificultades existentes para estacionar en el centro, y el valor de las playas que, como mínimo en la zona céntrica cobran 50 pesos la hora;El domingo se implementó el nuevo sistema de transporte urbano de pasajeros. A los dos días los usuarios salieron a la calle para protestar y pedir al Ejecutivo que suspenda estas medidas y que conforme un espacio en donde analizar y acordar cómo deben ser los recorridos y las paradas.-"Son un desastre los recorridos, lo han hecho para que tomemos dos colectivos. Antes bajaba el 4 que nos llevaba a San Benito, ahora tenemos que tomar dos coles. Todo a favor de los empresarios".-"Ahora está bien claro que este es un negocio de las empresas y el municipio, pensado para sacar más plata y les importa un carajo la gente".-"Quiero saber bien de quién fue el de la idea de cambiar recorridos, paradas y cambio de calles cada dos o tres meses. ¿¿¿¿¿¿ Qué es lo que quieren hacer???????? Vuelven locos a todos, complican más a aún la vida diaria, un desastre total todo..."-"Soy de Oro Verde. Es un caos, antes nos bajaban en casa de gobierno cuando vamos hacia el trabajo...ahora nos bajan en Cervantes y Córdoba...y mi oficina está en Tucumán y Alameda. Me paso caminando ...una locura".-"La parada en calle 25 de Mayo es una trampa mortal para la gente mayor porque las raíces de los arboles están afuera del piso y la gente tropieza. Se han caído al intentar ir hacia el cole. Deben mejorar la vereda".-"Nos perjudica a quienes vamos desde Oro Verde a Paraná. Es una ciudad chica y no pueden organizar las líneas de colectivos. Hay poca voluntad por parte de los responsables, igual que los semáforos, cambiaron la dirección de las calles pero no cambiaron los semáforos".-"Opino que los nuevos recorridos garantizan mayor frecuencia y no hay que politizar la cuestión. Se trata de evolucionar, Paraná ha crecido demográficamente y hay que cubrir todas las áreas, no se puede parar cada una cuadra cuando se puede agrupar y conformar una sola parada cada 300 metros".-"Por qué no envían desde cada cabecera en los horarios pico a los colectivos articulados, son dos colectivos en uno. Los argentinos somos así. Nos quejamos de todo y la razón siempre tenemos cada individuo, pero pasando las fronteras nos ajustados a las leyes y ordenanzas de cada pueblo ciudad o país".-"A la gente que organizó estos cambios, primero deberían haber pensado en las personas que usan los colectivos. Hubieran agregado más líneas y dejar los recorridos como estaban. Deberían haber tenido todo los colectivos antes de largar los recorridos. Desde febrero venimos luchando porque no cambien".-"Los coles nuevos andan lento por el motivo que cambia el mecanismo del coche por tener una caja automatizada centrifuga. Por cada parada se demoran en salir por dicho tema".-"La aplicación tiene errores, nos manda a los Talas y Casiano Calderón para tomar el 9 y no pasa por ahí. Y los choferes van con mal genio. Nosotros no tenemos la culpa de estos cambios. Si se hizo un relevamiento pintando de forma medieval cada parada no se tuvo en cuenta que la mayoría no tiene garitas".-"Creo que estos cambios son para beneficio del patrón, muy mala frecuencia. De la zona de la Escuela de Policía hay que caminar ocho cuadras para tomar un colectivo que vaya a las 5 Esquinas, ya que sacaron el 7 y 11 que iban a Hernandarias".-"Trabajo en Oro Verde y sacaron el 6 que entraba a barrio Paracao. Una vergüenza".- "Soy estudiante de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Tengo que tomar dos colectivos para llegar a Oro Verde y con los cambios de recorridos me perjudica la llegada hasta allá. También que no me cobren el boleto universitario en el segundo colectivo perjudica mi bolsillo. Repito, soy estudiante. Y con respecto a la aplicación, no funciona. Hoy la use y no hacía el recorrido que estaba marcado en la app".-"Trabajo en casa de familia por la Toma Vieja. Tengo que tomar dos coles de ida y dos coles de vuelta, a la mañana y a la tarde. En total son ocho coles al día, casi 100 pesos por jornada. ¿Les parece bien lo que hacen?".-"A mí me sirve la aplicación y anda bien. Y se ven los recorridos. La gente se queja, sin motivos. La única problemática es los cortes de calle por reparación".-"Las frecuencias bien y cómodos".- "A mí me sorprendió lo bien que está pensado el recorrido del 16. Todavía hay retrasos. Ojalá en tiempo de clases ande mejor. Los chóferes muy educados. Hay un chofer de la 8 que todos los usuarios conocen, un morocho alto y que se cree dueño y trata muy mal a la gente...ese no lo padezco más y voy con los chóferes educados y cordiales de la 16".-"Yo pregunto, por qué el gobierno municipal anterior no mejoró el transporte. Será que siempre fue un negociado como ahora".-"Mensaje para los concejales: pongo como ejemplo a un empleado municipal que es sostén de familia, teniendo un contrato de obra. Se tiene que gastar como poco 2000 pesos en transporte. Todo es un negocio entre concejales y empresarios".-"La aplicación tiene paradas que no existen. Por ejemplo figura como parada del 5 Cervantes y Santiago del Estero y el chofer dijo que ahí no era parada. No es culpa de los choferes, sin dudas".-"Quiero denunciar que los colectivos siguen llegando tarde. Con demoras de una hora o más. Sin decir que no se sabe dónde paran y la gente como loca buscando las paradas y los choferes no contemplan esto".-"Hola, la aplicación tiene paradas que no existen. Por ejemplo figura como parada del 5 Cervantes y Santiago del Estero y el chofer dijo que ahí no era parada. No es culpa de los choferes, sin duda".-"Escribo para denunciar que los colectivos siguen llegando tarde. Con demoras de una hora o más. No se sabe dónde paran y la gente como loca buscando las paradas y los choferes no contemplan esto".-"Vivo en la ruta 11 entre Paraná y Oro Verde!! Ahora tomamos la opción de juntarnos entre vecinos para juntar plata y pagar la nafta!!!-"La Municipalidad no pensó en la sociedad y muchos menos de la gente mayor!!".-"Trabajo en una farmacia y tratamos de ayudar a buscar las parada!!".-"Qué tal? Soy del barrio La Milagrosa y por ejemplo el 11/21 no pasa en los horarios acordados y la línea 1, estuve ayer esperando 40 minutos; es un desastre".- "Las líneas 3 o 2 no pueden sacarlas de calle Moreno o Neuquén. Pongan seguridad en todo caso. No podes tener que ir hasta Laurencena o La Paz".- "Alguien que me responda? Si vos ponés en el colectivo 40 personas sentadas y 30 paradas, Dios no lo permita llega a chocar un colectivo, se me imaginan la tragedia? señores todos sentados! o esperan algo?".- "A mí no me sirvió el nuevo cambio, vivo por Santo Domínguez y tomo la línea 8, un desastre el cambio, la gente confundida, demora mucho en venir y el recorrido es más largo x lo tanto demoró más en llegar, aumentan el pasaje y el servicio es un desastre!!! Que vuelva como antes!!! Gracias".- "Caminar hace bien pero que te roben por la inseguridad que hay, es imposible ir caminando tantas cuadras y terminar golpeada por ir a tomar un colectivo porque somos gente humilde y trabajadora que no tenemos para un remís".- "Me tomo la línea 16 o 8, el recorrido me parece bueno pero lo que no favorece es para los chicos que van a la escuela República de Chile o Comercio 1".- "El Ejecutivo puso como norma en el convenio que cuando aumente el salario de los trabajadores de trasporte también aumenta el boleto. Eso es un futuro enfrentamiento entre trabajadores y usuarios".- "En mi caso me perjudicaron... Vine hace poco a vivir en Santa Lucía.. Soy empleada doméstica y trabajo en varias casa de familia... Y los colectivos me dejan lejos... Y además soy estudiante... Y voy a una escuela de capacitación a la zona del Thompson... Y me tengo que ir a San Agustín a tomar la línea 3 porque el 10 ya no va y lo mismo a la vuelta. Y no estoy en condiciones de pagar más boletos de colectivos".-"Muy buenos los cambios de recorridos. Hay que acostumbrarse. Dejen de quejarse. No hay nada que nos venga bien...".-"Soy David, una vergüenza sacaron el 11- 21 Hernandarias, mucha gente quedo sin servicio. Una vergüenza!!!!".- "Quisiera saber si esos funcionarios que votaron utilizan alguna vez el transporte!!!!!!".- "Las frecuencias no se cumplen y si los chóferes se atrasan o adelantan en los horarios los sancionan en la empresa".- "El problema es que quienes planifican los cambios en el transporte público no utilizan los colectivos, sino que andan en automóviles oficiales que también paga el pueblo".- "La línea de colectivos 5 la sacaron de Gobernador Crespo y Don Bosco nos dejaron sin colectivo y es un peligro. Andan robando todos los días. Hay gente grande, chicos, que van al colegio y la línea 20 no pasa tampoco. Por favor que municipio piense en la gente".- "El usuario está mal acostumbrado, sale de la casa y ya quiere tomarlo y quiere llegar en 10 o 15 minutos. Y no piensan que van con más pasajeros, el colectivo tiene que frenar a bajar pasajeros en todas las paradas. No van a parar todos en la parada que uno solo quiere. Si querés llegar antes, levántate antes y te lo tomas antes al colectivo, cómo hago yo. Y vas a llegar antes".-"Los cambios de los horarios y paradas de colectivo es una falta de respeto a los usuarios...los trabajadores cada vez más lejos de los trabajos y del regreso...los que salimos a las 22 de trabajar...muchos de hospitales, clínicas, drugstore...estamos más desprotegidos y pagando horario nocturno....la parada frente a Anses es un peligro con los trapitos que cuidan autos....los colectivos no llegan a los barrios nuevos que son peligrosos, sobre todo de noche y no andan los patrulleros rondando...se los ve de día!!!... paseando en sus camionetas? Quién los necesita de día??? El peligro en los barrios está a la noche, sobre todo bajando de los colectivos".-"Tiene toda la razón la señora Alicia. La solución siempre fue agregar más unidades a las líneas... No cambiar el recorrido de los colectivos!!!!!!!! No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Porque siempre tiene que pagar el usuario, que es el que realmente utiliza el transporte y lo necesita?".- "Quisiera que tengan en cuenta que línea 8 directa a Gazzano la sacaron, el 14 no nos favorece del recorrido original. Por qué no dejaron como estaba? y con los coches que se agregan pueden cubrir el servicio donde falta, aparte favorece en la espera porque no achica el parque existente".- "Soy vecino del barrio Villa Yatay. Acá nos sacaron el ramal de El Pingo. Nos dejaron sin Casa de Gobierno y cementerio municipal y varias escuelas. Es una vergüenza. El que hizo los recorridos no tiene ni idea lo que es andar en colectivo".- "Sin ordenamiento territorial con participación ciudadana, este y todos los problemas de la ciudad se irán agravando!!!!!!!. Acá hay emergentes, hay causas que no se analizan!!!!!!".- "Yo creo que solo con un boicot se puede frenar a los empresarios, que solo piensan en las ganancias en detrimento de los derechos de los ciudadanos".-"En la zona de Ramírez norte (por la Uader) teníamos la opción de tomar la línea 10 o 3 que nos llevaban al centro; hoy en día tenemos la línea 16 la cual no cumple con los horarios y provoca llegar tarde a nuestros trabajos. Y por qué pusieron las paradas de ascenso y descenso cada 300 mts? En este caso es en la Uader y sino en Antonio Crespo y Soler. No sólo es por salud el caminar sino que hay que peligramos por la inseguridad de la zona a cualquier horario".-"Por favor que pongan un inspector en las paradas. Hoy estuvimos una hora esperando el uno ,y por arreglos no pasaba. Por favor que informen!!!!!! Llegué tarde a mi trabajo ...Esto es un desastre!!".- "Salí a las 20 desde Paraná, esperando 50 minutos al 7 y esperé otro tanto la línea 1 recién llego a mi casa".- "Gran parte del centro no tenemos garita o un techo donde resguardarnos".- "Soy vecina del barrio Pte. Perón, un desastre, no sabemos donde pasan los colectivos. No es beneficio para el ciudadano, si no para los grandes empresarios. Quedamos sin un colectivo para ir a un hospital. Tenemos que ir a 10 cuadras a tomar un colectivo; es una vergüenza; estamos en el 2018, esto parece 20 años atrás".- "Línea 23, muy bien!!!!! Lástima que corta a las 21 hs. Por suerte se incluye un sector que realmente lo necesitaba como el tramo de Soldado Bordón. Trajo tranquilidad porque salir de ahí hasta Almafuerte era salir con el corazón en la boca por los asaltos".- "Los funcionarios viajan en colectivo?? Una vergüenza el servicio de transporte!!".- "Es mentira que tienen una frecuencia de entre 12/ 15 minutos. No hay garitas, no están señalizadas las paradas. El boleto carísimo".- "Es una vergüenza como anda la línea 1, más de una hora y 20 min esperándolo".-"Felicitaciones por la manera en que tratan los temas importantes de la ciudad. Hoy el transporte es lo que más preocupa, por la mala planificación del municipio, y no vemos interés en tratar de mejorar realmente en beneficio de los vecinos".- "Yo quisiera saber cómo puede ser que en un colectivo viajen tantos pasajeros, van los colectivos q no entra ni una persona más, va gente sentada y los pasillos llenos, los demás van pegados al vidrio, como es el tema del seguro, xq uno lleva uno de más en un auto, Te hacen la multa dentro la cuidad, Si un colectivo tiene un accidente como le cubre el seguro, Si cada asiento tiene q tener su cinturón, solo pregunto xq no puedo creer como van tan llenos por las mañanas".- "Bueno el cambio. Pero está muy mal informada la gente, no sabe por dónde pasan los coles ni donde están las paradas. ¿Cómo hace la gente que no tiene acceso a internet para ver el recorrido..??? por qué no buscan una forma mejor de informar!!!!????".-"Soy discapacitado, me hubiese gustado que ahí haya uno porque no tenemos rampa, no tenemos colectivos acondicionados, veredas angostas donde nos atropellan. Ni los concejales, ni los más grandes directivos de la municipalidad viajan en colectivo. He visto más de uno caerse de los escalones. Todo está mal".-"La que arma el recorrido es la empresa a gusto, para solo su beneficio. Nadie más que ellos, sin consultar a nadie".-"En barrio Los Cuarteles pasa el colectivo solo pasando por Avenida Ejército. Dejó de dar la vuelta en la plaza interna donde se acercaban todos los vecinos de la zona a tomarlo. Ahora tienen que caminar 15 cuadras como mínimo".-"No mejoraron para nada los colectivos. Vecina de Parque Mayor, dejaron a todos los chicos lejos de las escuelas y ya no pasa por el centro de salud que era muy importante. Hablo de la línea 8".-"Vivo en Ramírez Sur. ¿Qué colectivo debemos tomar para ir al hospital San Martín? ya que sacaron la línea 2 y el 15 que nos dejaba en Gualeguaychú y ahora no pasa, va hasta La Paz. ¿Qué pasa si alguien quiere ir, cómo hacemos?".