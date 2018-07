El Ventilador y la polémica por cambios en recorridos de colectivos en Paraná

Paraná Ya están en Paraná las nuevas unidades para el servicio de colectivos

Los cambios en marcha y la nueva tarifa le sacaron ventaja a la información y la difusión, lo que terminó provocando mucho malestar entre la población.Por otro lado, en la zona del microcentro, al coincidir el arreglo de calles con los nuevos recorridos hay cambios temporales que suman a la confusión de los usuarios.Mientras tanto, sigue sin implementarse el famoso boleto combinado y en lugar de un pasaje hay quienes debido a estos nuevos recorridos, deben pagar dos.. También, aseguran que están abiertos al diálogo y a la recepción de inquietudes de todos los problemas que tengan los usuarios, que son quienes, al fin y al cabo solventan el sistema público de transporte de Paraná.Con el objetivo de echar luz sobre las nuevas paradas de colectivo, las frecuencias y los recorridos, la Municipalidad puso en marcha una aplicación para celulares que brinda información en tiempo real. Se llama ¿Cuándo llega Paraná? y puede descargarse en forma gratuita.La escasa o casi nula difusión de los nuevos recorridos fue señalada poren reiteradas oportunidades como también la necesidad de que otros formatos más conocidos se utilicen para informar a los vecinos. La colocación de afiches en las paradas, la entrega de volantes entre los usuarios o la utilización de los medios masivos de comunicación, podría haber sido una forma más eficaz y oportuna de llegar al vecino, destacan.Bajada Grande, Mosconi, La Toma y Los Arenales, El Thompson y Anacaleto Medina son los barrios de la ciudad que más han manifestado su descontento al sentirse perjudicados por los nuevos recorridos.Vale recordar que la prestación del servicio público fue adjudicada en enero último, a la Unión Transitoria de Empresas Buses Parana, formada por las conocidas empresas ERSA y Mariano Moreno, quiénes tendrán el usufructo por ocho años con opción a cuatro más.abrió el programa recordando que "el domingo debutaron los nuevos recorridos, y en El Ventilador, a unos días de esta nueva implementación queremos saber qué pasó, sumando nuevas voces al debate.

, consideró que "el que tiene que regular estas cuestiones es el Estado. Es una locura que recorten líneas, ya que en toda ciudad del mundo si en un lugar no hay colectivos se suma el servicio. Acá se redujo y hay barrios que quedan aislados, se quedan sin colectivos. Hay mucha improvisación".e integrante de la Asamblea Ciudadana Vecinalista expresó: "Escuchamos a todos los barrios de la ciudad. El sur de Paraná se quedó sin el 10, la gente no tiene como llegar a su trabajo en la zona norte. Hay vecinas que se le caen las lágrimas porque no tienen un salario muy alto y con estos cambios deben tomarse dos colectivos para ir y dos para volver, deben bajarse en Casa de Gobierno que va hacia La Toma. A los reclamos los hicimos en febrero y cuando salió el pliego y los recorridos, planteábamos que iba a pasar esto y será peor cuando vuelvan las clases, tras las vacaciones, y las mamás vean que tienen que caminar cinco o diez cuadras para llegar"."Hace dos días estuvimos en la puerta de la municipalidad tres horas; cuando ellos quisieron, Solari y Rolandelli nos atendieron pero sólo a tres de las personas de la Asamblea....", dijo además.Para Glausser "Les falta dar ese paso de salir a la calle. Los convocamos para el viernes 20, por la tarde, en Plaza 1º de Mayo a sumarse, los invitamos a involucrarse"., explicó que "".Asimismo, expresó que "cuando se junte mucha gente y el colectivo vaya lleno, va a seguir de largo, no para y hay que esperar más.".Y contó: "en Anacleto Medina, en febrero, se hizo una asamblea, se presentó una nota y los vecinos nunca fueron llamados."., señaló que "no encontramos ninguna mejora con este nuevo sistema. Hay tres barrios muy pegados en la zona: Toma Vieja, Arenales y Toma Nueva. Antes llegaba la línea 1 y la 10, pero a esta última ahora la sacaron y no la reemplazaron por otra. La 1 hace ahora el recorrido de esas dos, pero va zigzagueando y demora muchísimo más. La 10 era rápida porque iba directo al centro, en 15 minutos llegaba, ahora en 25".".Se refirió también ay aseguró que ""., contó que "hay un colectivo línea 5 que viene por Larramendi y llega hasta Estrada, pero vuelve por Croacia Norte. El otro, que viene de Estrada, hace el recorrido que hacían los dos. Ahora hay que esperar entre 20 y 30 minutos.".Asimismo, comentó que "y muchas están muy deterioradas. Los días de lluvia nos mojamos. Hay chicos con sillas de ruedas, nenes que van a la escuela, esto perjudica mucho a todos.. En la zona hay muchos pescadores que no tienen ingresos como para pagar dos boletos".aseveró que "el parque automotor establecido en los pliegos es de 113 coches."."Desgraciadamente el municipio de Paraná cedió la potestad de controlar el colectivo interurbano que pasa por su ejido, por ejemplo los vecinos que viven de Avenida de las Américas hacia el sur, desde Los Pipos hacia Oro Verde, tienen un servicio que es interurbano y los chicos pagan un boleto porque no son beneficiarios del boleto subsidiado porque la línea es interurbana. El servicio que pasa por esa zona de Avenida Ramírez, o Avenida de las Américas lo regula la provincia", aseveró el edil.Recordó además que, manifestó que desde hace un año se vienen reuniendo con la empresa de colectivos y el intendente de la localidad, en donde "les hacíamos saber de la necesidad de la llegada de la línea 12, que se concretó con el cambio de recorridos. Veníamos trabajando también, que se logró, la implementación de la línea M (metropolitana), que une las cuatro localidades (Paraná, Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito)"."Para nosotros, los habitantes de Oro Verde, es muy importante lo que se logró. Somos una ciudad de unos 10 mil habitantes, hoy estamos con cinco líneas de colectivos, logramos dos nuevas y es muy importante", puso relevancia.