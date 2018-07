Vecinos siguen reclamando por los cambios en los recorridos de colectivos

La palabra de los vecinos

Video: Vecinos se autoconvocaron y reclamaron por los cambios en los colectivos

En la tarde de este jueves se realizó en la Plaza "Juan José Valle" de Anacleto Medina Sur, ubicada en Los Chanas y Luis Palma, una reunión informativa y organizativa con los usuarios del transporte urbano de pasajeros. Entre los principales reclamos, se pidió por la "no desaparición de la línea 3 Yatay por El Pingo; No a los cambios de recorrido de la línea 7, 10; y que no se aísle a los barrios Villa Yatay, Toma Nueva y Los Arenales".Los vecinos se autoconvocaron e invitaron al Defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay, quien dio cuenta que ha mantenido reuniones de este tipo, en otras zonas de la ciudad donde también hay quejas por los cambios en el servicio de colectivos.. Ojalá que los gobernantes puedan entender quecomo ellos mismos lo dicen; acá no hay intereses políticos ni partidarios. Esa es la lucha de los vecinos y los vamos a acompañar", afirmó.Asimismo, puntualizó que "; son distintas preocupaciones en distintos barrios", dijo Garay.Sobre el reclamo puntual de los vecinos de Anacleto Medina, el Defensor del Pueblo entendió que "es algo urgente que el Municipio revea la situación" y recordó que hubo un planteo hecho con más de 1600 firmas de los vecinos, donde se pidió que se suspenda la implementación porque tampoco está en funcionamiento el boleto combinado.Vale aclarar que, tras los cambios,, y mucha gente mayor por cuestiones de salud no puede hacerlo; además de estar expuestos, no sólo los grandes, sino todos los vecinos, a los hechos de inseguridad.Garay dejó en claro que no se está pidiendo a las autoridades que revean todo el sistema sino "cuestiones concretas sobre las cuales se tiene que dar respuesta".Por su parte Leonel Panoni, representante de la Asamblea Ciudadana Vecinalista,. "Es fundamental, el sistema tiene que funcionar porque se está cobrando un boleto doble, causando un perjuicio económico al usuario. Además según la ordenanza, el tiempo de espera es de una hora, y entendemos que es un plazo muy limitado y no es suficiente".