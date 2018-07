Cambios en el transporte urbano: UTA exige "horarios reales" de recorridos

Horarios reales

El domingo 8 de julio entró en vigencia el nuevo Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros de la ciudad de Paraná, con cambios en los recorridos y nuevas paradas. En este marco, los choferes de colectivo son los principales receptores de las críticas y consultas de los usuarios que, en muchos casos se ven perjudicados y desorientados ante las modificaciones en el servicio.", dijo aSergio Gro, secretario gremial de la Unión Tranviaria Automotor. En tal sentido, señaló que "el pasajero sube con un montón de dudas y le pregunta al chofer que es la cara visible y trata de evacuar todas esas dudas. Y cuando le preguntan por otras líneas, también necesitan tiempo hasta que están al tanto" de los cambios.Sobre la principal crítica de la gente, que apunta a la falta de información brindada de parte de la comuna, Gro indicó que ". De hecho estos cambios se iban a producir el 2 de enero, después pasó para el 18 de febrero y después para mayo", hasta que finalmente se concretó el pasado 8 de julio.Ante esta poca información "es lógico que la gente le pregunte a los choferes, y si bien no les molesta responder, muchas veces el pasajero está un poco nervioso porque no sabe dónde esperar el colectivo y puede haber una pregunta de mal modo, y eso a nadie le gusta. Si tienen alguna crítica, el chofer no es quien le va a solucionar el problema", señaló Gro. Y dio cuenta quePor otra parte, Gro expresó que desde que se hicieron los cambios en el transporte, "estamos recorriendo todas las cabeceras, hablando con todos los choferes para evacuar sus dudas y ver cómo la empresa ha hecho los horarios. Desde UTA pretendemos yo en la planilla de vueltas que tiene cierta cantidad de minutos".En tal sentido, y al ser consultado sobre los minutos de espera que se indica en la aplicación móvil, Gro afirmó: ". Si en la planilla dice que la línea dura una hora y media, pero ese horario no le alcanza al chofer, él sabe que tiene que trabajar a conciencia, no puede andar en la calle apurando la marcha porque sí. Tiene que trabajar en una velocidad real y si llega atrasado, respecto de lo que indica la aplicación no es culpa del chofer, es culpa de que los horarios están mal hechos desde la empresa y se necesitan más minutos en la vuelta para que el transporte pueda funcionar adecuadamente".Finalmente, el Secretario Gremial manifestó que están al tanto "que hay líneas que no están funcionando bien por falta de horarios en el recorrido y ya hicimos el reclamo a la empresa y están trabajando en eso". En el transcurso de esta semana y la próxima, deberán tratar de atender los reclamos para el retorno a clases no sea tan complicado.