Pese a promociones y pagos con tarjetas, no repunta la demanda en los moteles

Los vaivenes económicos afectan a todo tipo de actividades y los albergues transitorios no quedaron fuera de esta problemática. La demanda continúa en caída."La situación económica se ha agravado, y las parejas, dejan de salir a cenar, y en consecuencia, también dejar de asistir a este tipo de establecimientos", confirmó a, Hugo Permayú, secretario general de la seccional Paraná de la UTHGRA.Ya en diciembre del año pasado, este medio advertía la "frágil" situación de los motes en Paraná , y a la fecha, el panorama no presenta mejoras, por el contrario, apunta a recrudecerse."Estamos con muy poca demanda, poca gente llama y ya no llegan e-mails por consultas", confesaron desde Residencial 9 de Julio., insistieron.Una situación similar se registra en Motel VIP, donde además, las obras que se realizan para la construcción de la Autovía Paraná-Oro complicaron el ingreso de automóviles al establecimiento ubicado en Avenida de Las Américas al 5000.La actividad, que a nivel local emplea cerca de 50 trabajadores, se ve arrinconada diferentes factores: los cambios de costumbre entre las parejas y los aumentos en las tarifas de los servicios que, indefectiblemente, deben ser trasladadas a los precios.. En invierno, por el uso de las calderas y los calefactores, la última factura de gas llegó por 1500 pesos. Y la de luz, 8000 bimestral. Tampoco se puede hacer mucho para bajar el consumo, más que poner luces LED, porque no se puede estar detrás de los clientes, apagándoles las luces o los calefactores", indicaron a este medio desde el hotel de calle 9 de Julio.En consecuencia, los dueños de los alojamientos, si bien no se han registrado despedidos, optan por, corroboró Permayú."Seguimos con la misma cantidad de empleados,, un conserje y un sereno para la noche. Porque durante la semana, si se ocupan cinco piezas, ya es mucho", detallaron desde el Residencial 9 de Julio.El VIP, en tanto, cuenta con ocho mucamas para 23 habitaciones.Para paliar el momento crítico, los dueños de los hoteles ofrecen promociones,, el placer cuesta 300 pesos la hora, y. "Tuvimos que aumentar un poco las tarifas", reconocieron desde el alojamiento. Y la suba con respecto al año pasado ronda los 50 pesos., ubicado sobre Avenida Zanni 3600, las tarifas de los turnos, varían acuerdo a las categorías y rondan, los precios son otros. La habitación simple está a 560 pesos, la doble a 720 y la tiple, 860. Pero ya no se acercan ni los clientes habituales, como los viajantes, quienes también vieron afectada su actividad por las compras a través de internet.