Se realizaron controles de tránsito en el microcentro de Paraná

En la mañana de este miércoles se realizaron distintos controles a los conductores de motos, autos y camiones en la zona céntrica, dispuestos por la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Paraná. Los mismos tuvieron lugar en calle Monte Caseros, entre Alem y 25 de Mayo, con la finalidad de exigir seguridad y controlar a quienes conducen esos vehículos de tener todos los papeles reglamentarios en orden. También se concientizó a los camioneros de los horarios que rigen para la carga y descarga en comercios ubicados en el microcentro de la capital entrerriana.El Jefe de Sección de Alcoholemia, Germán Leites, habló de la tarea que llevaron adelante. "Estamos realizando control en lo que respecta a seguridad. Es decir inspeccionamos el sistema de iluminación, paragolpes, controlamos que los conductores de autos lleven el cinturón de seguridad colocado, se han observado que niños van sentados en el asiento delantero del vehículo por eso exigimos el sistema de retención infantil o que vayan en forma adecuada para evitar cualquier siniestro. También controlamos lo que es el transporte de carga en la zona céntrica, hay muchas obras en pleno centro y se han detectado que varios camiones están circulando en falta. Así que estamos haciendo el control preventivo y ordenando el tránsito en la ciudad", explicó el funcionario municipal.En lo que respecta a la circulación de los camiones de carga, Leites informó que "hay una ordenanza municipal que rige un horario para poder realizar su labor. Por eso es que exigimos y concientizamos de cuáles son los mismos, porque se manejaron dos o tres decretos y consideramos que pueden estar ignorando la nueva franja horaria. De todas maneras, hay empresas que ya están notificadas de ello pero los conductores de camiones pueden desconocer la normativa al no estar acostumbrados a trabajar en zona céntrica. Además, hemos notado que varios camiones no solo están pasados de antigüedad, sino que circulan sin paragolpe delantero, sin chapa patente, así que estamos concientizando de todo ello". El funcionario del municipio dio a conocer que los horarios de carga y descarga que "rigen a través del Decreto 363 es de 14 a 17 y de 22 a 06, aunque también estamos trabajando el Decreto 1013, el cual está en vigencia, que es de 06 a 09 y de 15 a 17 horas".Por último, Germán Leites contó que se retuvieron "tres motovehículos por falta de seguro y licencia de conducir; y también automóviles por no tener seguro y otro falta todo tipo de documentación".