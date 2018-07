Polémica foto sobre adelantamiento indebido de la Policía generó comentarios

Algunos de los comentarios:

Un oyente de FM Cerrito, envió una fotografía que generó polémica en las redes sociales. El medio de la localidad de Paraná campaña, publicó la imagen en el perfil de la radio en Facebook y los comentarios no tardaron en llegar.. Se trata de la ruta que une las localidades de Cerrito y Hernandarias, en el Departamento Paraná. La maniobra indebida fue reflejada en una imagen que comenzó a circular en las redes sociales.Un texto acompaña la foto para describir la situación retratada y que fue reflejada en el Facebook de FM Cerrito. "La Brigada de Abigeato (Delitos Rurales), sobrepasó en doble línea amarilla con una embarcación en un trailer sin luces, sin bandas refractarias, sin el "Max. 80", ni patente. Totalmente fuera de reglas", se puede leer en el escrito que acompaña la fotografía.Adriana: "Fotografiar con el celu, conduciendo también está mal. En nuestra Argentina "Todos" tenemos mucho para aprender".Diego: "En caso de que el acompañante haya tomado la foto, también está mal porque no se puede molestar cuando estás conduciendo, solo tenés tres segundos para reaccionar, no tapemos lo intapable".Tefy: "Y manejar usando el celular está bien? Jajaja hipócritas. Todos tienen que dar el ejemplo, no?"Ramón: "No se dan cuenta quien tomó la foto...??? Ahhh noooo estamos al horno está vez sin frita... Jajaja...!!!".