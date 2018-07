Primer programa de Fútbol 11 sin Chacho Comar: El homenaje al amigo ausente

La muerte del reconocido periodista deportivo Edgardo "Chacho" Comar generó un gran impacto, en la capital entrerriana, donde pasó por diversos medios y dejó su sello y amigos, en cada uno de los lugares por los que pasó.Tras el fallecimiento del trabajador de prensa en un accidente automovilístico y en medio de una profunda congoja, se multiplicaron los mensajes de despedida, tanto de colegas como de allegados y amigos. Todos resaltan su compañerismo.Silencio, una foto de Comar y una dedicatoria del programa. Así fue el duro inicio de Fútbol 11. "Este programa es un sentido homenaje a nuestro amigo Edgardo "Chacho" Comar", se leía en la pantalla y con un silencio que conmovía.Un profundo suspiro del conductor del programa, Pablo Rochi, rompió el silencio de la pantalla y buscó fuerzas para comenzar. "Le vamos a pedir disculpas a la gente, porque hoy nos debemos a Chacho. Nos partió el corazón su fallecimiento y nos va a costar horrores hacer este programa y todos los que vengan. Fue un dolor inmenso armar este programa", resaltó Rochi y agregó "se nos fue el querido amigo Chacho y lo vamos a tener siempre presente".A su turno, Cristian Grandoli, señaló que "nos parece una horrible pesadilla. No caemos en la realidad", dijo sobre la ausencia de Comar y agregó: "Chacho era un imprescindible y estamos sacando fuerzas desde no tenemos para seguir", dijo en el arranque de "Fútbol 11"."Es uno de los días más difíciles, desde que me dedico a esta profesión. Estamos golpeados, derrumbados y nos cuesta mucho, porque nos falta el Diez, el crack. Ese vacío que uno siente en el corazón, es el mismo que siente un montón de gente", dijo Leandro Rodríguez y agregó que "siempre se lo va a recordar en todas las reuniones de amigos, colegas y familiares. Es su carcajada interminable que no se va a ir más", afirmó.En tanto, Matías Larraule, sostuvo que "me va a costar asimilar su ausencia física porque va a seguir en el corazón de todos. Nunca despedí de esta manera a un amigo. Era la persona que todo el mundo quería", sostuvo el periodista y remarcó que "nos va a guiar desde donde esté".