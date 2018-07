Por la maniobra de otro automovilista, se chocó la puntera

Pasadas las 13 de este martes, la conductora de un automóvil Renault Clío, color negro, embistió la puntera ubicada en la intersección de Avenida Ramírez y Uruguay, de la ciudad de Paraná.Según relató la mujer que iba al mando, la persona que se conducía delante de ella no dio aviso sobre la maniobra de giro, lo cual hizo que ella impactara contra la base de cemento. "Por suerte estoy bien, solo hay que lamentar daños materiales", señaló."Dobló de golpe", sin colocar la señal de giro, "y por atender a esa maniobra, me comí esto", dijo haciendo referencia a la puntera y afirmó que "ya las conocía y siempre tengo mucho cuidado porque he visto muchos accidentes iguales y hoy lamentablemente me tocó a mí". En tal sentido, manifestó que "viví mucho años cerca de la Terminal y vi miles de estos accidentes".Además la mujer advirtió que la puntera de Ramírez y Uruguay carece de la señalización vertical que sí tiene el resto de las punteras, o al menos la mayoría."Lo material tiene arreglo, gracias a Dios estoy bien", indicó la mujer, al tiempo que agradeció a todas las personas que acercaron para darle una mano ante el siniestro sufrido.