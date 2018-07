Cine Círculo, una opción para disfrutar durante las vacaciones de invierno

Cartelera semana del 12 al 18 de Julio

Comenzaron las vacaciones de invierno y en Paraná, Cine Círculo es uno de los atractivos para disfrutar en familia. Con funciones por la mañana y por la tarde, el espacio ubicado sobre calle Andrés Pazos 339, se convirtió en el paseo obligado para grandes y chicos."Ayer comenzamos con el movimiento por vacaciones de invierno al punto que agregamos dos funciones a las 10 de la mañana de Los Increíbles II y Ant-man and the Wasp", reveló a, uno de los responsables de las salas, Juan Carlos Sánchez."Arrancamos a la mañana para descongestionar las funciones de la tarde, porque es mucha la gente que se acerca y muchas veces se quedan afuera", argumentó, al tiempo que reveló: "A la mañana, las funciones están a 150 pesos"."El precio normal es de 200 pesos", indicó Sánchez."Está concurriendo bastante público y creemos que irá creciendo con el transcurrir de las vacaciones", animó el impulsor del espacio para los amantes del Séptimo Arte.En la oportunidad aclararon que Cine Círculo, no realiza reservas. Las entradas están a la venta a través de la web, o en boletería de 9.45 hasta 23.Todos los días: 10:00 | 12:30 | 15:00 (Castellano)Género: Animación | Acción. Duración: 126 minSinopsis: Regresa nuestra familia favorita de superhéroes. Pero esta vez la protagonista es Helen mientras que Bob se queda en casa, con Violet y Dash, y se ve obligado a convertirse en un héroe de la vida "normal". Es una transición difícil para todos, y lo será más aun cuando la familia se dé cuenta de los superpoderes del bebé Jack-Jack.Todos los días: 22:00(Castellano)Género: Aventuras | Ciencia ficción. Duración: 131 minSinopsis: Con toda la maravilla, la aventura y el asombro que son sinónimo de una de las franquicias más populares y exitosas en la historia del cine, esta nueva película regresa con especies más impresionantes y aterradoras que nunca antes, junto con personajes y dinosaurios favoritos. Bienvenido a Jurassic World: El reino caído. Quinta entrega de la famosa franquicia 'Jurasic World'.Todos los días: 20:00(Castellano)Género: Drama | Comedia. Duración: 95 minSinopsis: Versión argentina de la exitosa película chilena 'Sin filtro' de Nicolás López: ¿Qué pasaría si de golpe pudieras decir lo que realmente pensás? En el medio de una vida rutinaria, llena de demandas y presiones, un encuentro casual y mágico va a lograr que Pilar, se convierta en una "Re Loca" y pueda decir y hacer lo que todos soñamos pero no nos animamos. Trabajo, amigas, novios y familia, sufrirán las liberadoras consecuencias de este cambio revelador. Claro que liberarse de las cosas que molestan no va a ser tan sencillo.¡ESTRENO EN SIMULTÁNEO CON BUENOS AIRES!Todos los días: 17:30 (Castellano)Género: Comedia. Duración: 90 minSinopsis: 31 años después de la primera Bañeros, llega la quinta entrega de la saga en la cual el balneario está por ser vendido a nuevos dueños, salvo que los bañeros encuentren la manera de juntar la plata para pagar lo que deben y evitar perder su lugar de trabajo.¡ESTRENO EN SIMULTÁNEO CON BUENOS AIRES!Todos los días: 20:10 | 22:40 (Castellano)Género: Acción | Drama. Duración: 102 minSinopsis: El ex líder del equipo de rescate de rehenes del FBI y veterano de guerra, Will Ford quien ahora evalúa la seguridad para diversos rascacielos. En una misión en China, él encuentra al edificio más alto y seguro del mundo completamente en llamas, por lo cual ha sido incriminado. Huyendo de quienes lo buscan debe encontrar a los responsables, limpiar su nombre y de algún modo rescatar a su familia que se encuentra atrapada dentro del edificio?por encima de la línea de fuego.¡ESTRENO EN SIMULTÁNEO CON BUENOS AIRES!Todos los días: 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 (Castellano)Género: Aventuras | Comedia | Familia. Duración: 97 minSinopsis: Nuestra familia de monstruos favorita se embarca en un crucero de lujo para que por fin Drac pueda tomarse un descanso, es una navegación tranquila para la pandilla de Drac, ya que los monstruos se entregan a toda la diversión a bordo que ofrece el crucero, desde el voleibol de monstruos y las excursiones exóticas, a ponerse al día con sus bronceados de luna. Pero las vacaciones de sus sueños se convierten en una pesadilla cuando Mavis se da cuenta de que Drac se ha enamorado de la misteriosa capitana de la nave Ericka, quien esconde un peligroso secreto que podría destruir a todos los monstruos.