Vecinos volvieron a manifestarse contra los nuevos recorridos de colectivos

Paraná Primer balance tras la implementación de nuevos recorridos de colectivos urbanos

Contra la combinación de servicios

Vecinos de diferentes barrios de Paraná volvieron a manifestarse contra la implementación del nuevo sistema de transporte urbano de pasajeros que rige desde este domingo en la capital entrerriana.", advirtió un integrante del agrupamiento, Máximo Miguez.El vocero de la Asamblea apuntó a lacon la que se implementó el nuevo sistema. "Las paradas están marcadas con pintura color amarillo y ya se borraron", advirtió."Los vecinos se encontraron con que. Los recorridos cambiaron en el centro y ya no pasan por los hospitales, sino que todas las líneas confluyen en Casa de Gobierno", agregó.También advirtió que "no vemos las unidades nuevas, las paradas son menos, y la tarifa plana llegará a 15 pesos en octubre"."La histórica oportunidad que tuvimos los paranaenses de contar con una nueva concesión fue dilapidada y despilfarrada", denunció."Venimos hasta acá para que nos puedan escuchar, porque consideramos que el ramal El Pingo de la Línea 3 por no se puede sacar porque eso ya fue licitado. Al intendente le decimos que somos gente de edad, que necesitamos de este servicio", exigió ante, un anciano que portaba un cartel en que se leía "Restitución de la Línea 3 Yatay por El Pingo"."Cuando salí a tomar el colectivo, los vecinos buscaban por dónde iba a pasar el colectivo", rememoró."Sacaron el servicio directo de la Línea 1 y con el nuevo servicio indirecto tardamos hasta una hora para llegar hasta el centro", comentó, al tiempo que argumentó su presencia en la protesta frente al Palacio Municipal:De acuerdo al nuevo sistema de transporte urbano de pasajeros, al acortar algunos recorridos y con la quita de ramales, los usuarios deberán hacer uso de líneas combinadas. Pero el boleto combinado aún no está funcionando, con lo cual, "es claro el perjuicio económico que se genera".De acuerdo a lo que evidenciaron los manifestantes, los cambios "complican demasiado, porque por ejemplo en el caso de la Línea 10, los vecinos que van a La Toma, tienen que bajarse en Casa de Gobierno y tomar otro colectivo para llegar hasta ese barrio".Un vecino del barrio Pancho Ramírez advirtió que "la Línea 2 nos deja a trasmano y tenemos que tomar otro colectivo para llegar a destino"., se quejó el usuario.Otra vecina, comentó que "el 2 va a entrar al barrio, pero hace otro recorrido, y los que trabajan sobre Almafuerte tienen que tomar otro colectivo"."Los chicos que van a las escuelas técnicas también tendrán que tomar dos líneas cuando retomen las clases", advirtió la mujer.La protesta se desarrolló este martes frente al Palacio Municipal, sobre calles Urquiza y Corrientes.