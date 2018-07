Chango Spasiuk se presentó junto a la Sinfónica en la Vigilia del 9 de Julio

En el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia, se desarrolló en Paraná un concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos junto al acordeonista Chango Spasiuk, los violinistas Rafael Gintoli y Leandro Hawxwell, y Marcos Villalba en la percusión, bajo la dirección del maestro Luis Gorelik.Una nutrida y variada concurrencia colmó la sala del Centro Provincial de Convenciones, siguiendo el programa con atención y devolviendo aplausos y vítores luego de cada interpretación. Un momento especial se vivió cuando la orquesta interpretó el Himno Nacional Argentino, ejecutando luego El Tarco en Flor de Luis Gianneo; y Concierto para Violín y Orquesta de Tchaikowsky con la participación del violinista Leandro Hawxwell.Vinieron luego las obras Alvear Orilla y Estancia Santa María de Isaco Abitvol, cerrando el concierto con la participción del reconocido artista Chango Spasiuk que compartió junto con los demás músicos ocho canciones de su vasto repertorio. En ese marco, Spasiuk manifestó que "la cultura es un derecho que tenemos que cuidar como ciudadanos. La música no es un entretenimiento, es un espacio de conjunción, de reflexión, que nos hace mejores como comunidad y mejora la calidad de vida. Calidad de vida no es tener un auto, es que podamos disfrutar de estos conciertos", subrayó.El artista agradeció además el acompañamiento de los otros invitados y la invitación que le hiciera el maestro Luis Gorelik para tocar con la orquesta, celebrando que "parte de nuestras tradiciones sean tenidas en cuenta por estos organismos".Cabe recordar que, la Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno de Entre Ríos le da particular impulso en esta temporada a la tarea de uno de sus organismos más emblemáticos, en el 70° aniversario de su creación. Por este motivo, se planificó para este año una serie de conciertos que incluyen actuaciones en espacios poco habituales, como el Molino Forclaz, como un amplio abanico de interpretaciones que van dese obras tradicionales como las de Malher o Mozart hasta Spasiuk, conservando la calidad y demostrando la versatilidad del organismo orquestal.La Sinfónica se presentará en el Centro Provincial de Convenciones en Paraná, el sábado 28 de Julio, a las 20.30; bajo la batuta de Luis Gorelik. Se interpretarán obras de W. A. Mozart y Héctor Berlioz.