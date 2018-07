Por el Día de la Independencia, se realizó acto y desfile en Paraná

La Municipalidad de Paraná vivió junto a los vecinos de Paraná, los festejos por el 202º aniversario de la Independencia Argentina, que se celebra este lunes 9 de julio."Aquél 9 de julio de hace 202 años era un momento muy difícil para los patriotas. La contrarevolución realista había reconquistado desde México hasta Chile y solo había quedado las Provincias Unidas del Río de la Plata, la Liga Federal, el Paraguay y el proceso revolucionario que había empezado en mayo de 1810 quizá estaba retrocediendo ante la contrarevolución realista. Voy a mirar el Congreso desde la óptica de San Martín, que en ese momento era gobernador de Cuyo y le escribía al diputado mendocino Godoy Cruz y decía 'es ridículo tener pabellón, bandera, acuñar una moneda y no declarar la independencia. No nos van a creer en el mundo por seguir siendo vasallos, faltaba esa señal en el mundo", destacó en su discurso el intendente de Paraná, Sergio Varisco.En el mismo sentido, reseñó: "¡Fuerzas! Le decía San Martín a los constituyentes del `16, que las grandes empresas están hechas para los hombres de coraje y fue así que influyeron grandes patriotas como San Martín, Pueyrredón, Güemes y Belgrano, que sin ser constituyentes en 1816, instaron y llevaron adelante esa declaración de Independencia tomada en el peor momento, cuando parecía que se abortaba la Revolución de Mayo y volvíamos a depender de la Corona española"."Los entrerrianos tenemos un orgullo muy grande respecto de ese proceso independentista. Entre Ríos no tuvo representantes, ni Santa Fe, ni Corrientes, ni las `Misiones` como las llamaban. Si alguno va a la Casa de Tucumán podrán saber que Entre Ríos, junto a varias provincias, pertenecían al a Liga de los Pueblos Libres. Ahondando en la historia, queríamos la independencia y hay un hecho que no debe pasarse por alto: un año antes el Congreso convocado por Artigas había declarado en zona del Arroyo La China, la independencia de España y de toda dominación extranjera. Lamentablemente el país estaba fraccionado entre la Liga de los Pueblos Libres y el resto de las provincias, con Buenos Aires. Gracias a Dios, esto se solucionó", mencionó, en otro tramo de su discurso.Los actos centrales dieron comienzo a las 8.25 en Plaza 1º de Mayo con el Izamiento del Pabellón Nacional. Posteriormente, a las 9.15, se celebró el Solemne Tedeum en la Catedral Metropolitana Nuestra Señora del Rosario; y finalmente desde las 10, se llevó a cabo el desfile militar y de Fuerzas de Seguridad en Alameda de la Federación, entre Santa Fe y Córdoba.