Preocupación por tres perros que permanecen encerrados desde hace varios días

Vecinos denunciaron que un hombre mantiene encerrados a sus tres perros, dos machos y una hembra está en celo. El episodio, que genera preocupación por sus consecuencias, se registra sobre calle 3 de Febrero al 1200, en Paraná."Los perros siempre están peleándose, lastimándose entre ellos. Y nosotros tenemos que socorrerlos, echándoles agua, porque no sabemos si el dueño los alimenta, si los atiende", se quejó Juana Vega, una vecina de calle 3 de Febrero 1246.En la oportunidad, otra mujer denunció que uno de los perros mordió a un nene de cinco años, y de acuerdo a lo que subrayaron, el dueño de los animales "hizo caso omiso a las advertencias" de los vecinos."Entre vecinos tenemos que ayudarnos, pero es demasiado para nosotros", indicó la mujer, al tiempo que expuso: "Su casa es un volcadero, salen ratones de ahí"."Nos da pena que los animales estén lastimándose entre ellos, y que él no los cuide", dijo la vecina. "Es horrible ver cómo los perros se despedazan entre ellos", lamentó.En las imágenes puede verse cómo uno de los canes tenía rastros de sangre en el cuello.La preocupación de los vecinos se acrecentó en los últimos días, atento a que se aproxima un fin de semana largo, por lo que prevén que el dueño de los animales no esté en su casa."De acá a cuatro días a que vuelva el hombre, los perros pueden llegar a matarse", advirtió una mujer.En la ocasión, una proteccionista, Nancy Muller, se ofreció a tramitar la castración de los animales para evitar mayores problemas.