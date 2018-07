La tarea del paranaense que diseña prótesis gratuitas: "Es por la inclusión"

Sociedad Una prótesis diseñada por un paranaense cambió la vida de un niño de Chajarí

Nicolás Bantar, es uno de los embajadores en Paraná, junto a Matías Agüero, de la ONG AtomicLab , una organización no gubernamental sin fines de lucro, que imprime prótesis de manos y brazos en 3D y las entrega en forma gratuita a quienes la necesiten.En diálogo con, Bantar contó cómo se sumó a la iniciativa que surgió a partir de Gino Tubaro, hace ya varios años, y dio detalles del trabajo que realiza para aportar su granito de arena por la inclusión."Buscando como podíamos ayudar y viendo que nos gusta la tecnología, adquirimos una impresora 3D, nos contactamos con ellos, nos explicaron en qué consistía la idea y hace poco menos de un año que decidimos sumarnos", rememoró anteAl momento, ya entregaron seis prótesis fabricadas, o impresas, en la capital provincial. Y según adelantó Bantar¸ trabajan en una séptima."Son livianas y lo más cómodas posibles, además de agregarle nuevas funcionalidades, como por ejemplo, los dedos están huecos para poder colocarle ahí una birome y que la persona pueda escribir o un tenedor para que pueda ayudarse con la comida", agregó Bantar."Las prótesis no son invasivas. Y a las personas a las que les falta un miembro o por alguna circunstancia no lo tienen desarrollado, es de gran ayuda contar con una opción gratuita, no solo por la movilidad, sino también por una cuestión de inclusión", valoró el embajador de Atomic Lab en Paraná.En la oportunidad, explicó que "cada embajador de Atomic Lab toma un caso de cualquier parte del país y esta misma ONG les provee un medio de envío a través de un correo para que cuando la prótesis esté lista, se la embala en una caja con una etiqueta particular, y se la despacha en el correo".