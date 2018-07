Cumple 91 años Wally Fabré, el creador del himno a la amistad

Este 5 de julio cumple 89 años Wally Fabré, el creador del himno a la amistad, tema cuya música fue compuesta por Daniel Toro y Chango Nieto.En diálogo con, contó que "he recibido un montón de llamados telefónicos saludándome por mi cumpleaños. Es un momento muy grato para mí".Asimismo, recitó parte del himno que creó en 1978: "decir que uno es amigo encierra un compromiso que la amistad lo hizo calor, amor y amigo. Amigo es trance duro, convenga o no convenga. Amigo es cosa seria, amigo es esa arteria que en el alma es prudencia. Cuando en la calle se enlaza una amistad, la mano es como un valle de la autenticidad"."Amigo se es en las buenas, amigo se es en las malas. Un amigo nunca es pala que a otro cave una condena. El oro es siempre enemigo, ser popular es muy trampa, más si en ello hay leal amigo, la amistad es fiel alianza. No traiciones, ni mentiras ni frías especulaciones, la amistad crea los dones para ésta y la otra vida", agregó.