Chico apuñalado en el aula: Su padre dio detalles del ataque en la escuela

Un menor resultó herido en la tarde del miércoles en el interior de la escuela Comercio Nº 2 "Manuel Belgrano", ubicada en calle Artigas y Santos Domínguez, de la ciudad de Paraná, supo Elonce. Como consecuencia de la pelea entre dos chicos de 14 y 15 años, un joven resultó herido en el pecho con un elemento cortante y el menor apuñaló al chico de 15 años y le produjo un "puntazo" enAlgunos de los compañeros del joven agredido, dialogaron cony dieron una versión que preocupó a los padres y que, se contrapone a lo informado por la rectora de la institución. Según los dichos de los menores que hablaron con ese medio, "el profesor, los hizo salir a todos los alumnos y dejó solos a la víctima y al agresor en el aula para que diriman sus diferencias y en ese momento, se produjo la agresión", relataron.Guillermo, padre del joven de 15 años que se encuentra internado en el San Martín, luego de haber sido apuñalado,"Lo que me contaron los chicos es que este pibe lo empezó a buscar, para pelearlo, adentro del aula. Él no quería pelearlo, pero lo agarró y comenzó a pegarle. Según cuentan los chicos, además de este, había tres personas más con armas blancas. Ahí, entró el profesor, sacó a todos, y los dejó a ellos dos solos dentro del aula", indicó Guillermo, padre del menor.Al continuar con su relato, Guillermo dijo que su hijo quiere salir del aula, y "la novia se quiso meter a defenderlo, de afuera, el pibe le pega de atrás, y ahí le pegó la puñalada", denunció el hombre al hablar con"Después, cuando suelta la faca, el agresor sale disparando, se metió en otro curso, y se lo da a un alumno. Esto me lo contó un profesor que lo acompañó. Entonces, el profesor sospecha, y le pregunta qué le habían dejado. Cuando vio el revuelo, le sacó el cuchillo al que se lo habían dejado", destacó Guillermo."Entre éste profesor, y el preceptor, lo llevaron al hospital... la directora había dicho que eran riñas de afuera... y nada que ver", remarcó el padre del chico herido en el interior de una escuela."Cuando fui a la escuela, no me atendieron las autoridades... había dos policías en la puerta, y dos más en la Secretaría... en el Hospital me enteré", contó el padre de chico de 15 años apuñalado por un compañero en la escuela Comercio Nº2 "Manuel Belgrano" de la ciudad de Paraná."Cuando fui a hacer la denuncia, me dijeron que de la escuela dijeron que había un solo cuchillo, pero en la escuela los chicos me dijeron que, al menos, había tres" armas blancas."Si no fuera por los otros profesores, y esta chica que se metió, no sé qué habría pasado", concluyó Guillermo.