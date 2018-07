Exigieron que no se implementen los nuevos recorridos de colectivos urbanos

Integrantes de la Asamblea Ciudadana de Paraná se manifestaron frente al municipio para reclamar a las autoridades municipales, una prórroga más a la implementación del nuevo sistema de transporte urbano de pasajeros previsto para este domingo."Hay muchos barrios de las afueras de la ciudad, que son los que van más a padecer esta situación", indicó a, la vocera de la Asamblea, Alicia Glausser. "Nuestra intención es que el domingo, no comiencen los nuevos recorridos, porque sabemos las consecuencias que acarrearán, por los acortamientos que son terroríficos".Para Glausser, el nuevo sistema de transporte de pasajeros tuvo que haber "ampliados los recorridos con más unidades, y no achicarlos".En la oportunidad, Jonathan Álvarez, de barrio Gobernador López Jordán, advirtió que "desaparece la Línea 1 que va directo por Churruarín". "Sacan paradas de varias escuelas, los chicos tendrán que caminar más, y el recorrido llega hasta la Toma Nueva y Toma Vieja, con lo cual, sería más de una hora y media para volver al barrio", evidenció el joven.Otra vecina, Soledad Franco de Toma Nueva, explicó: "A nosotros nos quitan la Línea 10 y en nuestro barrio hay un montón de trabajadores que ocupan ese servicio, además de los chicos que asisten a la Escuela Los Constituyentes, y al hospital de niños".En tanto, un ladrillero de calle Miguel David, Luis Arias, dijo que "alargan el recorrido que tomará por Caputto, Jorge Newbery y la zona del Parque Industrial", pero denunció que "sacan la Línea 20 de Miguel David y la zona de las ladrillerías quedará sin colectivo"."Hay muchos chicos que van a la Escuela Hogar y a las madres que van al hospital de niños", comentó, al tiempo que agregó: "El resto tiene que caminar hasta diez cuadras para tomar la Línea 4 que pasa por Jorge Newbery".Otro vecino de apellido Arostegui, de la Vecinal Paraná XX, evidenció que "sacarían tres de las siete paradas de colectivo"."Nos afecta también, la no implementación del boleto combinado porque los vecinos de esta zona que tiene que ir hasta otro lugar, tendrá que pagar doble boleto", advirtió.Se quejó además, porque "se dice que se consensuó con las vecinales y a nosotros nunca se nos consultó nada".