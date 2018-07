La Municipalidad realiza obras por más de $ 1.400 millones

La Municipalidad de Paraná informó que lleva adelante obras públicas por más de 1.400 millones de pesos que son encaradas en mejoramiento de la trama vial, colocación de nuevas luces led, obras integrales en barrios a través del programa Promeba, entre otras iniciativas.Se detalló que la comuna encara la repavimentación de 400 cuadras, el bacheo de otras 1.200, el mejorado de otras 1.000. Pero el trabajo encarado por la comuna también se hace visible con la colocación de 5.000 luces led, de las cuales ya se han colocado 1.300 en la ciudad que hacen evidente el cambio lumínico en varias arterias y barrios postergados."Toda esta transformación de la capital entrerriana había sido anunciado por el intendente Sergio Varisco en su discurso ante el Concejo Deliberante en la sesión de apertura de sesiones de 2018. Allí hizo hincapié en el trabajo conjunto logrado con Nación y Provincia. El jefe comunal sostiene que desde la recuperación de la democracia se cambió el concepto del Municipio, que dejó de ser el estado que solo prestaba servicios, para pasar a atender a los ciudadanos de manera integral", remarcaron desde la comuna.Varisco sostuvo: "Lo que nos pertenece a la competencia municipal lo resolvemos y lo que no lo gestionamos, con el objetivo de impactar en la vida del vecino, al poder asistirlo ante una emergencia social".Dijo que se "está experimentando una transformación revolucionaria. Los paranaenses sufrimos durante 50 años una exasperante inacción en materia de accesos y conexiones viales con el resto de la región y con el país". Pero destacó que con el trabajo con los otros estamentos del Estado, aseguró que "durante este período de gobierno Paraná estará a la altura de las mejores ciudades del país en cuanto a accesos viales".Este año "se avanza en el Acceso Norte con fondos de la Nación y luego de 3 décadas se completará, con una inversión de alrededor de 300 millones de pesos. En el Acceso Sur se construyen dos colectoras distribuidoras de agua potable que solucionará los problemas de barrios de km 5 y medio y barrios aledaños por 12 millones de pesos. También una nueva cañería de cloacas entre calles Avenida Ramírez y Juan Baez".A su vez, el Plan Promeba, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se ejecuta el Proyecto integral Arroyo Antoñico, el que abarca los barrios Las Flores, Humito, Kilómetro 3, con una inversión superior a los 500 millones de pesos. Por su parte el Promeba 4 incluye el completamiento de red de agua, pluvial, vial y equipamiento urbano, con mejoramiento en barrio Las Flores, etapa 2.El plan de repavimentación de 200 cuadras está iniciada por un monto de más de 66 millones de pesos, obra adjudicada a la empresa Paulina Castro de Demartín e Hijos SRL. También se inició el plan de otras 200 cuadras en el sector II, por otros 66 millones de pesos, adjudicada a la misma empresa. Hasta el momento se han repavimentado calles como Alvarado, entre Paracao y Tomás Guido; Del Barco Centenera, entre avenida de las Américas y Belisario Roldán; Moreno, entre San Luis y el puente sobre el arroyo La Santiagueña; calles aledañas de la estación terminal de ómnibus, como Ruiz Moreno, Antártida Argentina y Remedios de Escalada de San Martín; Río Negro, entre Chuarruarín y Francia; Francia, entre Río Negro y José Rondeau; Santa Cruz, entre General Urquiza y Uruguay; y Andrés Pazos entre avenida Francisco Ramírez y Santa Cruz.Y están próximas a repavimentarse calles Córdoba, entre Cervantes y Urquiza; Combate de Tacuarí, entre 3 de Febrero y Las Heras; Italia, entre Paraguay y Malvinas (actualmente se realiza fresado).Este Plan de bacheo pavimento flexible y rígido alcanza 300 cuadras en el sector I por un monto de casi 27 millones de pesos, adjudicada a la empresa Losi SA; otro plan de bacheo del mismo estilo en sector II se inició por un monto de más de 24 millones de pesos, y fue adjudicada a la empresa Paulina Castro de Demartín e Hijos SRL. Finalmente, el mismo plan en el sector III, por 300 cuadras se inició en julio por casi 27 millones de pesos, adjudicada a la empresa Luis Losi SA. Finalmente, el mismo plan por otras 300 cuadras en sector IV, se inició por casi 27 millones de pesos y fue adjudicada a empresa OICSA.Los planes en marcha alcanzaron intervenciones en tramos de avenida Almafuerte, entre Salvador Caputto y Alejandro Carbó; Mihura, entre Almafuerte y Hernandarias; Crisólogo Larralde, entre avenida Pedro Zanni y Jorge Newbery; Zanni, entre Newbery y Larralde; Alfredo Nux, entre Tucumán y Panamá; Panamá; Enrique Acebal entre Stearns y Don Segundo Sombra, y entre Casiano Calderón y Ñandubay.Dentro del bacheo, se procede a la reconstrucción de badenes. En San Agustín, en las esquinas de Enrique Acebal, en las esquinas de calles Stearns; El Boyero, El Palenque, El Resero, Don Segundo Sombra, y Casiano Calderón.En calle General Galán, esquinas Coronel Domínguez, Selva de Montiel, y 17 de agosto de 1850.En calles República de Siria y Don Segundo Sombra; calles República del Líbano y Germán Burmeister; Ituzaingó y N° 1.271; Burmeister y Los Chañares.El Plan de mejorado de calles de tierra y broza, por 250 cuadras en el sector I empezó en junio por un monto de 33 millones de pesos, adjudicada a la empresa CYME; a su vez el sector II, por un monto superior a 34 millones de pesos fue adjudicada a la empresas Norvial Servicios SA: el mismo plan en el sector III, por 250 calles por un monto superior a 32 millones de pesos, está adjudicada a la Constructora Daniel Baron. Y finalmente el plan en el sector IV fue iniciada por casi 34 millones de pesos, adjudicada a OICSA Construcciones.También fue adjudicada la obra de remodelación de avenida Francisco Ramírez, entre Laurencena y Maciá.Entre las obras en calles, se pavimentó General Espejo. Se intervinieron 1.500 metros, bajo distintos planes de acción, desde Alvarado hasta Juan Báez, facilitando un nuevo corredor de circulación vehicular alternativo a las avenidas Francisco Ramírez y de Las Américas.Entre Alvarado y Paracao se asfaltaron unos 100 metros de calle Espejo, en un ancho total de calzada de casi 12 metros.Entre calles El Paracao y Sarobe se realizó mejorado y riego asfáltico.En la continuidad de la arteria, entre Sarobe y Pablo Crauzas, se pavimentó la traza de General Espejo, con un ancho especial de calzada de 12,50 metros, en el frente del desarrollo urbanístico de 600 Viviendas del Procrear.Y entre Crauzas y Báez, se realizó también un mejorado asfáltico, completando así distintos tipos de intervenciones a lo largo de más de 1.500 metros.Se llevan colocadas alrededor de 1.300 nuevas lámparas, de un total previsto de 5.000 de recambio por un monto de 2 millones de dólares. Los trabajos se iniciaron entre fines de abril y principios de mayo. Hasta ahora los recambios de luces incluye: 25 de Mayo, entre Echagüe y Peatonal; Avenida Ramírez, entre avenida de las Américas y Antonio Crespo-Laurencena; Ituzaingó, entre Florencio Sánchez y Ameghino: calles del predio del ex Hipódromo Almafuerte y la plaza Mujeres Entrerrianas; calles del complejo Thompson; Avenida Pronunciamiento; Alameda de la Federación, entre Intendente Bertozzi y Buenos Aires; Avenida Almafuerte, entre Alejandro Carbó y puente de Hierro (hacia el fin de semana podría completarse hasta el arroyo Las Tunas); General Galán, entre avenida Ejército y Los Jacarandaes; Montiel entre Ituzaingó y Luis Palma del barrio San Agustín; barrios Paraná XIII, XIV y XVI; loteo Los Manzanos, en la zona de calles Ovidio Lagos y Gobernador Tibiletti; loteo 101 Viviendas, ubicado en la zona de calles Jorge Newbery y Rancillac; nuevo bulevar Salvador Maciá (se había hecho el año pasado, igual que en la Costanera, y en los frentes del Hospital Materno Infantil San Roque, y del Parque Escolar Enrique Berduc).En los barrios del oeste de la ciudad como Kilómetro 3, Puente Blanco, Villa María, La Floresta y Las Flores -a través de los Promeba III y IV- se encara de desarrollo de infraestructura básica como nuevas redes de agua potable y desagües pluviales, pavimentación, alumbrado público, estabilización de barrancas, y extensión del servicio cloacal, a través de distintas licitaciones públicas y etapas, con una inversión superior a los 500 millones de pesos.En barrio Humito. Contempladas en la Licitación Pública N° 57/17, del Promeba IV, continúan avanzando los diferentes frentes de obra dentro en el barrio Humito. Los trabajos fueron planificados y son supervisados por la Unidad Ejecutora Municipal (UEM). En los últimos días se asfaltó calle Nº 1.009 en esa jurisdicción, con su respectivo cordón cuneta previamente ejecutado.Por otro lado, en cuanto al entubamiento de la denominada "Cañada del Frigorífico", se precisó que se encuentra atravesando calle Ituzaingó para poder empalmar con el conducto de desagüe pluvial existente, que se encuentra sobre la acera sur de esa arteria. Además en esa zona, incluidos en la licitación N° 131/13 del Promeba III, continúan los trabajos al pie de la barranca ubicada entre los barrios Kilómetro 3 y Humito. La empresa adjudicataria de las obras realiza en estos días los badenes sobre las calles Nº 1 y calle de Borde, para luego continuar con la demarcación de las trazas faltantes y la ejecución de las mismas.En barrio Las Flores. Los trabajos contemplados en la licitación pública N° 56/17 ?adjudicada a la empresa OIC SA? relacionados a la red vial tienen un importante avance. En los últimos días se ejecutó la capa asfáltica sobre las calles Nº 1.271 y Nº 1.273, en tanto que sobre un primer tramo de Calle Nº 1.210 se realizó el pavimento rígido de hormigón armado.Por otro lado, en los próximos días se prevé continuar trabajando en la red vial y peatonal proyectada dentro del barrio. En ese marco de intervenciones en Las Flores, se realizaron cámaras y sumideros de aguas pluviales sobre calle Ituzaingó, y badenes de hormigón armado en sus intersecciones con las calles Nº 1.271 y Nº 1.273. Además se llevaron a cabo con éxito las pruebas hidráulicas de 120 metros lineales de cañería de agua potable, que se está tendiendo dentro del barrio. El proyecto ejecutivo de obra contemplado en la licitación abarca la realización de aproximadamente 920 metros lineales de trama vial en el barrio, con calles de pavimento flexible, de 6 y 4 metros de ancho, y de pavimento rígido, de 3,40 metros de ancho.. Se colocaron numerosos y modernos juegos infantiles para que los gurises de nuestra ciudad puedan divertirse y jugar de manera segura y con alegría. Con una inversión de casi dos millones de pesos, se instalaron estas nuevas propuestas recreativas en el Complejo Thompson, las plazas de los barrios Paraná XIV, Villa Yatay, Francisco Arce, Santa Rita, y también la Plaza Sáenz Peña, el Paseo Parque Botánico Leandro N. Alem y en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.. Se inauguró el Jardín Maternal Municipal "Oro de Sol", espacio educativo para la primera infancia que beneficia a numerosas familias de barrio El Sol y sus alrededores, con una inversión de más de siete millones de pesos. Se avanza en la construcción de dos nuevos jardines maternales en la zona del Parque Gazzano y del Club Universitario para que los niños y niñas tengan un lugar que los contenga y eduque y las mamás y los papás puedan trabajar tranquilos.. El nuevo edificio crece a paso firme en su terreno en la zona sur de la ciudad. En el marco de políticas públicas de integración y para dotar de un espacio adecuado a las necesidades de los cientos de paranaenses con capacidades diferentes, el Municipio invierte más de 18 millones de pesos, en el predio emplazado en Juan Báez, entre Selva de Montiel y José María Paz.. Con la colaboración de la Asociación Entrerriana de Astronomía, el gobierno municipal lleva adelante el proyecto del Planetario. La obra se encara en el Parque Humberto Varisco, en el sector sudoeste del área natural recreativa que pretende potenciar la zona como centro de atracción del turismo cultural y científico. El proyecto consta de tres sectores: una sala para aproximadamente 80 espectadores; un edificio de apoyo; y un espacio exterior. La inversión supera los 10 millones de pesos.. Se firmó el inicio de obra de saneamiento cloacal de la Cuenca Sureste. La mega obra incluye el tendido de la red troncal y domiciliaria a más de 20.000 vecinos, con posibilidades de extensión en un futuro, esto implica una inversión que alcanza los 180 millones de pesos mediante el aporte del Gobierno nacional y municipal.. Está prevista la remodelación total de la Peatonal, cuya inversión ronda los 200 milones de pesos. Preveé una política de integración de toda el área central y su vinculación con el centro cívico por medio de un circuito turístico, cultural, histórico y deportivo el cual se denomina "Circuito Peatonal de las 7 Plazas". Empieza en la intersección de calles Gualeguaychú y San Martín hasta el monumento al General Justo José de Urquiza en Avenida Alameda de la Federación. Los trabajos se llevarán a cabo por etapas, la primera va desde Gualeguaychú hasta Gardel incluyendo Plaza 1° de Mayo, Plaza Alvear y semipeatonales existentes. A su vez una inversión privada que cambiará a la ciudad será la construcción del Shopping Paso del Paraná -que ya está en marcha- tiene como desafíos preservar el estilo de la arquitectura, los elementos característicos de la antigua estructura e integrarlos armónicamente con los nuevos espacios. Se ubica en lo que fuera la ex Fábrica de Fósforos en la capital entrerriana. Es una inversión de más 300 millones de pesos, y contendrá comercios, salas de cine, supermercado y un estacionamiento subterráneo para 400 autos, generando más de 200 puestos de trabajo.Están casi concluidas las obras del Centro de Día para Personas con Deterioro Cognitivo, Alzheimer y otras Demencias y el Mercado Sur.